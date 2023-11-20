Болгарія пришвидшить відмову від російської нафти: коли і що зміниться

Болгарія ухвалила важливе рішення, яке стосується російської нафти. Країна швидше, ніж очікували, вирішила відмовитися винятку із санкцій, який дозволяв заводу "Лукойл" імпортувати сировину.

Про таке рішення повідомив очільниця парламентської групи партій ГЕРБ-СДС Десіслава Атанасова. За її словами, їм вдалося знайти можливості для задоволення всіх вимог від різних парламентських груп та витрат державного бюджету.

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Болгарія швидше відмовиться від російської нафти

У рамках запровадження ембарго на російську нафту Болгарія отримала виняток, аби забезпечити достатній рівень постачання для внутрішнього ринку. На сьогодні "Лукойл" – це найбільший нафтопереробний завод Болгарії, який також став одним із ключових споживачів російської нафти на глобальному рівні.

На милому тижні стало відомо, що за перші 10 місяців 2023 року цей завод переробив майже 5 мільйонів тонн російської нафти та сплатив до російської державної казни орієнтовно 1,13 мільярда євро у вигляді податків.

Проте ситуація буде поступово змінюватися. Зокрема, з 1 січня 2024 року для заводу "Лукойл" скасують експортні квоти. Далі – більше! З 1 березня Болгарія відмовиться від усіх інших заходів, які дозволяли виключити завод із санкцій ЄС.