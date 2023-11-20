Об этом решении сообщил глава парламентской группы партий ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова. По ее словам, им удалось найти возможности для удовлетворения всех требований разных парламентских групп и расходов государственного бюджета.

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Болгария скорее откажется от российской нефти

В рамках введения эмбарго на российскую нефть Болгария получила исключение, обеспечивающее достаточный уровень поставок для внутреннего рынка. Сегодня "Лукойл" – это крупнейший нефтеперерабатывающий завод Болгарии, который также стал одним из ключевых потребителей российской нефти на глобальном уровне.

Важно! Появилась информация, что Россия почти всю нефть, которую перевозят морским путем, продает выше ценового потолка от G7 на уровне 60 долларов за баррель. Украинские экономисты прокомментировать эту ситуацию и прояснили ряд деталей.

На прошлой неделе стало известно, что за первые 10 месяцев 2023 года этот завод переработал почти 5 миллионов тонн российской нефти и оплатил российской государственной казне ориентировочно 1,13 миллиарда евро в виде налогов.

Однако ситуация будет постепенно меняться. В частности, с 1 января 2024 года для завода "ЛУКойл" отменят экспортные квоты. Дальше – больше! С 1 марта Болгария откажется от всех других мер, позволявших исключить завод из санкций ЕС.