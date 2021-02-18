Нафта рекордно подорожчала через аномальні морози в США

У четвер, 18 лютого, ціни на нафту знову зросли до 13-місячного максимуму. Все через сильні морози в Техасі, що можуть порушити видобуток сировини на кілька днів.

Ціна на нафту марки Brent сягнула позначки у 65,39 долара за барель. Про це свідчать дані Investing.com.

До слова Ціна нафти Brent може становити 173 долари за барель до 2050 року: деталі

Ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 1,1% до 61,80 долара за барель, досягнувши найвищого рівня з 8 січня 2020 року.



Ціни на нафту 18 лютого / Графіка Investing.com

Причина підвищення цін на нафту

Ціни на нафту виросли через сильні морози, які охопили Техас. Похолодання припинило роботу приблизно 40% виробництва нафтопродукції США. Про це повідомляє Bloomberg.

Через найнижчі за 30 років температури у штаті зачинився найбільший нафтопереробний завод США. Він скоротив виробництво на щонайменше 3 мільйони барелів нафти. Замерзли також свердловини і трубопроводи, що активізувало торгівлю нафтою на європейських ринках.