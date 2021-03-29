Нафта пішла вгору на фоні новин про Суецький канал

Ціни на нафту почали рости у понеділок, 29 березня. Все через новини про Суецький канал, який раніше заблокував контейнеровоз Ever Given.

400-метрове судно Ever Given сів на мілині ще 23 березня. Зняти його звідти вдалось лише 29 березня о 4:30.

Більше тут Зняти судно Ever Given з мілини в Суецькому каналі допоміг повний Місяць

Як змінились ціни на нафту

Дані: Investing.com

Ціна травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures впала на 1,37 долара і коштує 63,2 долара за барель. Попередні торги закрились на 64,57 долара.

Вартість ф'ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила 59,52 долара за барель, що на 1,45 долара менше на час закриття попередньої сесії – 60,97 долара.

Чому вартість нафти зросла

За інформацією CNN, учасники ринку надіються, що розблокування Ever Given дозволить танкерам знову використовувати водний шлях. Однак наразі невідомо, коли саме Суецький канал відкриють для кораблів.

Що трапилося у Суецькому каналі