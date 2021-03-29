Цены на нефть начали расти в понедельник, 29 марта. Все из-за новостей о Суэцком канале, который ранее заблокировал контейнеровоз Ever Given.

400-метровое судно Ever Given сел на мель еще 23 марта. Снять его оттуда удалось лишь 29 марта в 4:30.

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Как изменились цены на нефть

Данные: Investing.com

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 1,37 доллара и стоит 63,2 доллара за баррель. Предыдущие торги закрылись на 64,57 доллара.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах нью-йоркской товарной бирже NYMEX составила 59,52 доллара за баррель, что на 1,45 доллара меньше к закрытию предыдущей сессии – 60,97 доллара.

Почему стоимость нефти выросла

По информации CNN, участники рынка надеются, что разблокирование Ever Given позволит танкерам снова использовать водный путь. Однако пока неизвестно, когда именно Суэцкий канал откроют для кораблей.

Что случилось в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given застрял в Суэцком канале 23 марта, когда направлялся из Китая в Роттердам.

Среди причин аварии – экипаж не справился с управлением, из-за сильного ветра. Также вероятно есть технические или человеческие ошибки.

Из-за блокирования канала образовалась очередь из 369 кораблей, которая протянулась до Индии.

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