Як змінилася вартість нафти

Під час торгів у середу, 19 червня, нафта Brent подешевшала на 36 центів. Чорне золото торгується на рівні 84,99 долара за барель.

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Водночас нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 43 центи. Американська сировина торгується на рівні 81,14 долара за барель, інформує Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,23 долара за барель (- 0,12%)

Контракти WTI торгуються за ціною 81,44 долара за барель (- 0,16%).

До теми! Експерти пояснили, скільки нафти залишилося у надрах Землі. Зокрема, вони розповіли, які обсяги сировини будуть доступні для видобування.

Що впливає на ринок нафти

У середу ціни на нафту загалом залишаються стабільними, але демонструють від'ємну динаміку. При цьому вартість сировини утримується майже на найвищому рівні за останні сім тижнів.

Річ у тому, що ринок зважував занепокоєння щодо ескалації конфліктів та побоювання стосовно попиту після несподіваного збільшення запасів сирої нафти в США.

Додамо, що попередню торгову сесію обидві марки нафти завершили зі зростанням на понад 1 долар. До цього стрибка призвела успішна атака українських дронів, яка спровокувала пожежу на нафтовому терміналі у великому російському порту.