Как изменилась стоимость нефти

Во время торгов в среду, 19 июня, нефть Brent подешевела на 36 центов. Черное золото торгуется на уровне 84,99 доллара за баррель.

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В то же время нефть West Texas Intermediate упала в цене на 43 цента. Американское сырье торгуется на уровне 81,14 доллара за баррель, информирует Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,23 доллара за баррель (- 0,12%)

Контракты WTI торгуются по цене 81,44 доллара за баррель (- 0,16%).

К теме! Эксперты объяснили, сколько нефти осталось в недрах Земли. В частности, они рассказали, какие объемы сырья будут доступны для добычи.

Что влияет на рынок нефти

В среду цены на нефть в целом остаются стабильными, но демонстрируют отрицательную динамику. При этом стоимость сырья удерживается почти на самом высоком уровне за последние семь недель.

Дело в том, что рынок взвешивал беспокойство относительно эскалации конфликтов и опасения относительно спроса после неожиданного увеличения запасов сырой нефти в США.

Добавим, что предыдущую торговую сессию обе марки нефти завершили с ростом более чем на 1 доллар. К этому скачку привела успешная атака украинских дронов, которая спровоцировала пожар на нефтяном терминале в крупном российском порту.