Нафта дешевшає третій тиждень поспіль, хоч побоювання щодо війни Ізраїлю та ХАМАСу спадають

Ціни на нафту трохи зросли, але загальне знецінення бареля зберігається третій тиждень поспіль. Побоювання щодо перебоїв постачання внаслідок війни на Близькому Сході, своєю чергою, теж стають меншими.

Як війна в Ізраїлі вплинула на вартість нафти

Так, ф'ючерси на нафту типу Brent на січень зросли на 40 центів, або 0,5%, тобто до 80,41 долара за барель о 07:29. Ф'ючерси на американську "легку" нафту West Texas Intermediate (WTI) на грудень стали на 30 центів або 0,4% більшими, тобто до 76,04 долара.

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Цього тижня ціни на нафту Brent зменшилися на 5,7%, а на WTI — на 5,9%, що є найбільшим спадом за три тижні поспіль з травня. Це пов'язують із загрозами перебоїв постачання нафти через війну на Близькому Сході.

Конфлікт залишається добре локалізованим в межах Гази, попри побоювання, що він може розростися, оскільки сусідні арабські країни демонструють своє невдоволення,

— кажуть аналітики.

Раніше Білий Дім заявляв, що Ізраїль погодився призупинити військові операції в деяких частинах північної Гази на чотири години на день. І, хоч побоювання щодо поставок зменшились, зростає тривога стосовно попиту на нафту.

Особливо тривога зростає з боку Китаю, який є найбільшим імпортером нафти у світі.

Слабкі економічні дані Китаю цього тижня збільшили тривоги про зменшення попиту. Крім того, нафтопереробні заводи Китаю попросили скоротити поставки з Саудівської Аравії в грудні.

Аналітики з Citi 9 листопада висловили очікування, що ціни відновляться після падіння до мінімуму з липня на цьому тижні. На це додатково вплине скорочення ремонтних робіт на нафтопереробних заводах і зміна співвідношення між ризиком і винагородою для інвесторів після недавнього розпродажу.