ОПЕК втрачає вплив на нафтовому ринку: усе через ОАЕ

ОПЕК втрачає свої позиції на ринку. Причиною цього є саме вихід ОАЕ з організації. Нагадаємо, це відбудеться 1 травня. Поки що решта країн-членів не планує аналогічні зміни.

Чи розпадеться ОПЕК через вихід ОАЕ?

ОАЕ це фактично четвертий виробник, що покинув ОПЕК+ протягом останніх років, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, Ангола покинула цю організацію ще у 2024 році. Тоді країна пояснила ці зміни розбіжностями щодо бажаних обсягів видобутку.

До того організацію покидали:

Еквадор – у 2020 році;

Катар – у 2019 році.

Проте не варто вважати, що це тенденція. ОПЕК+ точно не розпадеться найближчим часом. Зокрема, цьому сприятиме вплив Саудівської Аравії.

ОПЕК+ не розвалиться, оскільки Саудівська Аравія все ще захоче керувати ринком за допомогою групи. Зрештою, Саудівська Аравія була фактично єдиною країною з вільними потужностями в ОПЕК+,

– сказав генеральний директор Black Gold Investors Гері Росс.

Важливо! Наразі Саудівська Аравія може виробляти приблизно 12,5 мільйона барелів на добу. Проте протягом останніх років виробництво трималося на рівні менш як 10 мільйонів барелів на добу.

Чому ОАЕ вирішили вийти з ОПЕК та ОПЕК+?

ОАЕ вирішили вийти не тільки з ОПЕК, а і з розширеної версії цієї організації, повідомляє Bloomberg. Така ситуація стала наслідком багатьох нюансів, зокрема:

суперечностей з Саудівською Аравією;

неприйнятних квот на виробництво від ОПЕК, які не дозволяли ОАЕ розвивати нафтову промисловість на бажаному рівні.

Зауважимо, ОАЕ – один з найбільших виробників ОПЕК. Країна була членом організації протягом 60 років. Для партнерів таке рішення ОАЕ стало сюрпризом.

Після виходу з організації Абу-Дабі планує посилювати виробництво і регулювати видобуток самостійно. Цей виробник може розширити потужності до 5 мільйонів барелів сирої нафти та рідких нафтових продуктів на добу. Проте це стане можливим, якщо Ормузька протока знову буде відкрита, а також судноплавство повернеться до довоєнного рівня.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, фактичне закриття Ормузької протоки, водного шляху, що з'єднує Перську затоку з міжнародними ринками, змусило виробників у цьому регіоні – Саудівську Аравію, ОАЕ, Ірак та Кувейт припинити видобуток щонайменше 10 мільйонів барелів на день, або 10% світових поставок,

– йдеться у повідомленні.

Що важливо знати про ОПЕК?