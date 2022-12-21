Казахстан планує почати транспортування нафти до Німеччини: все, що варто знати

Німеччина активно працює над тим, аби змінити російську нафту на своєму внутрішньому ринку. До цього європейська країна істотно залежала від Москви в контексті енергетики.

Тепер офіційний Берлін звернув увагу на Казахстан. Зокрема, повідомляють, що ця країна готова постачати сировину до Німеччини через нафтопровід "Дружба".

Зверніть увагу Найактуальніші активи цієї зими: поради від експертів та головні фактори впливу

Німеччина провела важливі переговори з Казахстаном

Глава казахської компанії "КазМунайГаз" провів переговори із представником Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини. Про це повідомила пресслужба компанії.

Одним із головних питань переговорів було постачання сировини для німецького заводу PCK Raffinerie, який розташований у місті Шведт. Додамо більше цікавих деталей:

Потужності нафтопереробного заводу за рік оцінюють у понад 10 мільйонів тонн сирої нафти;

тонн сирої нафти; Ба більше, саме PCK Raffinerie відповідає за забезпечення пальним Берліна та великої частини східної Німеччини.

Пріоритети Казахстану

У казахській національній компанії додали, що ресурси нафтовидобувних організацій "КазМунайГаз" перш за все скеровують на завантаження вітчизняних нафтопереробних заводів, які відповідальні за забезпечення внутрішнього ринку країни.

Експортні обсяги нафти "КазМунайГаз" поставляються на адресу єдиного системного трейдера – KMG Trading, який пріоритетно закриває потреби нафтопереробних заводів КМГ у Румунії, а решта експортних обсягів реалізується у рамках довгострокових договорів,

– йдеться у заяві пресслужби.

Разом з тим компанія розглядає варіант пробної відправки нафти до Німеччини уже в січні 2023 року. Відповідне розпорядження видав президент Казахстанку. Водночас сторони висловили сподівання щодо подальшої плідної співпраці.

У Німеччині прокоментували обурливі заяви росіян

У Німеччині також прокоментували останні заяви очільника "Транснафти" про те, що Німеччина нібито буде порушувати нафтове ембарго, яке почало працювати 5 грудня 2022 року. Мовляв, європейська країна планує купувати нафту з Росії у першому кварталі наступного року.

Пресслужба німецького міністерства заявила, що офіційний Берлін не буде купувати російську нафту з 2023 року. Щодо домовленостей з російською компанією трубопровідного транспорту, то йдеться про бронювання потужностей для транспортування саме нафти з Казахстану, пише DW.