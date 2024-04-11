Нафта наближається до багатомісячного максимуму

Нафта продовжує зростати в ціні. Ринок реагує на ситуацію на Близькому Сході Про головні коливання цін на нафту – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Скільки коштує нафта на ринку

У четвер, 11 квітня, нафта Brent почала торгову сесію із ціною на рівні 90,75 долара за барель. Зростання склало 27 центів або 0,3%.

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При цьому нафта WTI подорожчала на 25 центів або 0,3%. Вартість американської нафти наразі коливається на рівні 86,46 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 90,83 долара за барель (+ 0,39%)

Контракти WTI торгуються за ціною 86,55 долара за барель (+ 0,39%).

Чому нафта зростає в ціні

У першому кварталі 2024 року вартість нафти суттєво зросла . Тоді як за попередній тиждень ціни на нафту додали в ціні понад 4%.

Ціни на нафту коливаються на рівні, який наближений до максимуму за 6 місяців. До цих рівнів сировина наблизилася на попередній торговій сесії, оскільки інвестори готувалися до потенційної атаки Ірану, третього за величиною виробника нафти в ОПЕК, на Ізраїль. Водночас динаміка на ринку зараз стабільна.

Також зараз Близький Схід перебуває в стані готовності до можливої відплати Ірану за ймовірний ізраїльський авіаудар по іранському посольству в Сирії, інформує видання Reuters.