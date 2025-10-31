Такого не було з 2022 року: Росія різко скоротила експорт нафтопродуктів

Рівень експорту російського переробленого палива "пішов вниз". Скорочення відбулося на фоні ударів України по НПЗ. Також вагому роль у цьому питанні відіграло введення санкцій.

Що відбувається з експортом російських нафтопродуктів?

Загальний обсяг поставок російських нафтопродуктів морем з 1 по 26 жовтня сягнув лише 1,89 мільйона барелів на добу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу! Цей показник найнижчий, починаючи з 2022 року.

Зауважимо, що експорт дизеля злегка збільшився. А от загальний обсяг постачань знизився. Першочергово на цю ситуацію вплинули такі фактори:

слабкі відвантаження нафти і мазуту після атак українських безпілотників на російські НПЗ, особливо відчутним стало скорочення після ураження термінала в Усть-Лузі;

погані погодні умови.

Як змінився експорт російських нафтопродуктів?

Дизель і газойль – поставки зросли на 2%, порівняно з вереснем – до 740 000 барелів на добу (поставки через Чорне море компенсували зменшені відвантаження з Приморська).

– поставки зросли на 2%, порівняно з вереснем – до 740 000 барелів на добу (поставки через Чорне море компенсували зменшені відвантаження з Приморська). Рівень експорту російської нафти скоротився на 3%, якщо порівнювати з попереднім місяцем. Тепер він сягає 317 000 барелів на добу.

скоротився на 3%, якщо порівнювати з попереднім місяцем. Тепер він сягає 317 000 барелів на добу. Поставки мазуту впали на 10%. Зараз вони складають – 710 000 барелів на добу. Цей показник є мінімальним за останні 3 місяці.

впали на 10%. Зараз вони складають – 710 000 барелів на добу. Цей показник є мінімальним за останні 3 місяці. Поставки авіаційного палива зросли. Тепер вони складають – 44 000 барелів на добу.

зросли. Тепер вони складають – 44 000 барелів на добу. Сировина для переробки (вакуумний газойль) постачається більше ніж у вересні. Рівень поставок зріс на 6%. Зараз він складає – 70 000 барелів на добу.

Що потрібно знати про нафту зараз?