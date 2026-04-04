У Росії передумали економити завдяки нафті: фінансування війни можуть збільшити, – ЗМІ

У березні надходження Росії від податку на нафту скоротилися майже вдвічі, порівнюючи з минулим роком. Однак незабаром після початку війни на Близькому Сході все змінилося, адже США почали знімати санкції з країни-агресорки.

Як Росія заробляє на нафті?

Через пожвавлення торгівлі Кремль відмовився від суттєвого скорочення бюджетних видатків і навіть може збільшити витрати на фінансування війни в Україні. Деталі пояснили в Bloomberg.

Журналісти проаналізували нові дані мінфіну Росії. Відповідно до них, у березні виробники сплатили близько 6,18 мільярда доларів податків на нафту (на 48% менше, аніж у 2025 році).

Це зумовлено специфікою їх нарахування за цінами попереднього місяця. Ще в лютому Urals у середньому коштувала менше ніж 45 доларів за барель, що значно нижче за передбачений держбюджетом рівень у 59 доларів за барель.

Покупці російської сировини вимагали значних знижок через санкції, а дефіцит бюджету країни-агресорки лише зростав.

Що змінилося після початку війни в Ірані?

Однак уже наступного місяця Кремль очікує збільшення доходів від нафтогазового сектору, адже ціни значно зросли. Наприклад, призначена для Індії Urals торгувалася вже за понад 120 доларів за барель, що перевищувало навіть вартість еталонної марки Brent.

Війна на Близькому Сході зупинила Ормузьку протоку – ключовий маршрут для експорту енергоносіїв з країн Перської затоки.

Тож тепер для покупців з Азії російська сировина стала привабливішою. Ба більше, прагнучи стабілізувати світовий ринок США послабили санкції, дозволивши деяким країнам її купувати, що лише посилило попит.

Завдяки різкому зростанню цін на нафту Москва більше не планує суттєво скорочувати бюджетні видатки й навіть може збільшити військові витрати, якщо війна в Україні затягнеться,

– вважають обізнані з цими планами особи.

Цікаво, що Володимир Путін неодноразово закликав уряд та своїх нафтовиробників дотримуватися поміркованого підходу до використання коштів, оскільки високі ціни на нафту можуть бути тимчасовими.

Що відомо про скасування санкцій США?