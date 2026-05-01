Яка країна стала основним постачальником нафти для Сирії
- Росія стала основним постачальником нафти для Сирії, збільшивши постачання на понад 75% у 2026 році.
- Нафтопереробка Росії впала до рівня 2009 року через атаки України.
Саме Росія виступила основним постачальником нафти для Сирії. Це відбувається попри те, що новий сирійський уряд активно співпрацює із Заходом.
Чому Сирія отримує значну кількість російської нафти?
Постачання нафти з Росії у 2026 році збільшились на понад 75%. Для розуміння, це приблизно – 60 000 барелів на день, повідомляє Reuters.
Частка Сирії у російському експорті незначна. Проте для сирійської держави ці постачання надзвичайно важливі.
Для Сирії, де внутрішнє виробництво залишається значно нижчим за попит, потоки роблять Москву домінуючим постачальником сирої нафти в країні після падіння Асада в грудні 2024 року, змінивши Іран, який був ключовим союзником поваленого лідера під час 14-річної громадянської війни в країні,
– вказує видання.
Зауважимо, новий сирійський уряд з певною осторогою ставиться до Москви. Адже росіяни підтримували попередній режим Башара Асада, який нині повалений.
Разом з цим, саме Росія перша відправила танкер до Сирії після падіння Асада. Обсяги постачання російської нафти у 2025 склали – 16,8 мільйона барелів, це приблизно 46 000 барелів на день.
Яка наразі ситуація з нафтовим сектором Росії?
Рівень нафтопереробки Росії впав до показників 2009 року. Така ситуація є наслідком атак України на російську нафтову інфраструктуру. Для розуміння, наразі продуктивність російських нафтопереробних заводів знизилась до 4,69 мільйона барелів на день, повідомляє Bloomberg.
Наслідками цієї ситуації є те, що:
- внутрішній ринок Росії відчуває значний тиск;
- також зміни відчувають світові ринки нафтопродуктів (потрібно розуміти, що саме Росія є ключовим експортером дизельного палива у світі).
Важливо! Росія також не має змоги нарощувати видобуток нафти. А його рівень і так менший, ніж квоти ОПЕК+.
Україна посилила атаки на інфраструктуру свого ворога, оскільки Київ прагне зменшити непередбачені доходи, які Москва отримує від зростання світових ринків нафти, спричиненого війною в Ірані. Тим часом Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі в Україні сотнями безпілотників і ракет, поки мирні переговори з Вашингтоном, зосереджені на конфлікті на Близькому Сході, застопорилися,
– йдеться у повідомленні.
Яка наразі ситуація в Сирії?
Можливості Сирії залишаються обмеженими. Країна досі не є тісно інтегрованою у світову фінансову систему. Ситуація залишається складною, попри скасування багатьох санкцій з боку Європи та США. Нагадаємо, вказані обмеження діяли протягом десятиліть.
Фактично, Дамаск намагається маневрувати між Заходом та Росією. Адже Кремль має значний вплив у сирійській держав. Зокрема, через військові бази, розміщені на території Сирії.
Для Сирії є небажаним зближення з Москвою. Адже це може погіршити стосунки з США.