Індія переходить на цю нафту, адже постачання через Ормуз так і не відновлено
Індійські НПЗ шукали нові джерела для постачань після початку конфлікту на Близькому Сході. Адже близькосхідна нафта не могла надходити на територію Індії.
З яких країн Індія отримує нафту тепер?
Індія почала отримувати значну кількість нафти з Латинської Америки та Африки, повідомляє Reuters.
Зверніть увагу! Індія є третім за величиною у світі імпортером нафти.
Саме постачання з цих країн змогли замінити близькосхідну сировину у квітні та травні:
- Венесуела;
- Бразилія;
- Нігерія;
- Ангола.
Цікавою є ситуація з нафтою з Ірану. Індія отримала значну кількість цієї сировини протягом квітня.
Минулого місяця Індія відмовилася від закупівель в Іраку через припинення експорту, водночас вона отримала іранську нафту після семирічної перерви. Ця можливість надана Вашингтоном, щоб допомогти стабілізувати світові ціни на нафту,
– вказує видання.
Імпорт з Росії в Індію також зазнав вагомих змін. Він скоротився на майже 29,4% з березня до 1,6 мільйона барелів на день. Така ситуація, зокрема, є наслідком того, що Nayara Energy закрила свій НПЗ для технічного обслуговування.
Як показують попередні дані Kpler, у травні Індія отримає орієнтовно – 1,9 мільйона барелів російської нафти на добу. А от іракської – 41 000 барелів щодня.
Не варто ігнорувати й те, що Індія продовжує отримувати нафту з Близького Сходу. Йдеться про ОАЕ та Саудівську Аравію.
ОАЕ та Саудівська Аравія є єдиними виробниками в Перській затоці, які мають трубопроводи, що експортують нафту в обхід Ормузької протоки, тоді як Кувейт, Ірак, Катар та Бахрейн покладаються на цей водний шлях для поставок,
– йдеться у повідомленні.
Яка ситуація була з імпортом нафти в Індію у квітні?
У квітні Індія імпортувала загалом 4,57 мільйона барелів нафти на добу. Цей показник майже не змінився у порівняні з березнем. Водночас квітневе значення на 15,5% менше ніж в аналогічний період 2025 року.
Цікаво, що протягом квітня імпорт нафти в Індію з ОАЕ зріс, у цей період він складав – 669 700 барелів на добу. Для порівняння, у березні це значення сягало – 230 600 барелів на добу. Рівень постачань з Саудівської Аравії, своєю чергою, не змінився.