Індія переходить на цю нафту, адже постачання через Ормуз так і не відновлено

Індійські НПЗ шукали нові джерела для постачань після початку конфлікту на Близькому Сході. Адже близькосхідна нафта не могла надходити на територію Індії.

З яких країн Індія отримує нафту тепер?

Індія почала отримувати значну кількість нафти з Латинської Америки та Африки, повідомляє Reuters.

Читайте також Ціни на нафту стрімко летять вниз через наближення мирної угоди між США та Іраном

Зверніть увагу! Індія є третім за величиною у світі імпортером нафти.

Саме постачання з цих країн змогли замінити близькосхідну сировину у квітні та травні:

Венесуела;

Бразилія;

Нігерія;

Ангола.

Цікавою є ситуація з нафтою з Ірану. Індія отримала значну кількість цієї сировини протягом квітня.

Минулого місяця Індія відмовилася від закупівель в Іраку через припинення експорту, водночас вона отримала іранську нафту після семирічної перерви. Ця можливість надана Вашингтоном, щоб допомогти стабілізувати світові ціни на нафту,

– вказує видання.

Імпорт з Росії в Індію також зазнав вагомих змін. Він скоротився на майже 29,4% з березня до 1,6 мільйона барелів на день. Така ситуація, зокрема, є наслідком того, що Nayara Energy закрила свій НПЗ для технічного обслуговування.

Як показують попередні дані Kpler, у травні Індія отримає орієнтовно – 1,9 мільйона барелів російської нафти на добу. А от іракської – 41 000 барелів щодня.

Не варто ігнорувати й те, що Індія продовжує отримувати нафту з Близького Сходу. Йдеться про ОАЕ та Саудівську Аравію.

ОАЕ та Саудівська Аравія є єдиними виробниками в Перській затоці, які мають трубопроводи, що експортують нафту в обхід Ормузької протоки, тоді як Кувейт, Ірак, Катар та Бахрейн покладаються на цей водний шлях для поставок,

– йдеться у повідомленні.

Яка ситуація була з імпортом нафти в Індію у квітні?