Надзвичайний стан у США: як реагує фондова біржа та акції топових компаній  

Президент США Дональд Трамп спершу сколихнув увесь світ рішення про нові тарифи, а пізніше оголосив надзвичайний стан в економіці. Фондові біржі світу уже відреагували, як й долар США та золото.

Що відбувається на фондовому ринку США сьогодні

Президент США Дональд Трамп запровадив масштабні тарифи на імпортні товари. Проте на цьому політик не зупинився й оголосив надзвичайний стан в країні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Білий дім. Водночас на нові тарифи США відреагували фінансові ринки.

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Запроваджені тарифи залишатимуться чинними доти, доки Трамп не вирішить, що загроза була вирішена або пом'якшена. При цьому фінансові ринки уже реагують на рішення президента США щодо тарифів. Зокрема, фондовий ринок США обвалився майже відразу. Ось втрати ключових індексів на американській біржі, згідно з останніми даними від CNBC:

Індекс S&P 500 впав на 2,8%.

Індекс Nasdaq 100 обвалився на 3,06%.

Індекс Dow Jones Industrial Average знизився майже на 1000 пунктів або на 2,33%.

Актуально! На фондових біржах світу також фіксують від'ємну динаміку. Зокрема, європейські ф'ючерси впали майже на 2%, а токійський індекс Nikkei знизився на 3%, що є найнижчим рівнем за 8 місяців. Акції на біржі в Австралії, а також австралійський долар втрачають позиції на ринку, пише Reuters.

Крім того, втрати на американській біржі зафіксували потужні технологічні компанії. Зокрема, акції компанії Nvidia обвалилися на майже 5% навіть попри те, що протягом дня демонстрували позитивну динаміку. Тоді як акції виробника електрокарів Tesla, яка належить Ілону Маску, впали на 7%, а компанія Apple зафіксувала спад майже на 7%, за даними CNBC.

Долар США стрімко падає в ціні. За даними Market Watch, долар сьогодні втратив в ціні 1,70% стосовно кошика з 6 інших валют. Ба більше, долар впав до мінімуму за 6 місяців. Водночас золото встановило новий рекорд на ринку, перетнувши ціну в 3160 доларів за унцію.

Трамп оголосив надзвичайний стан у США

У Трампа заявили, що надзвичайний стан потрібен для того, аби підвищити "конкурентоспроможність, захистити суверенітет і зміцнити національну та економічну безпеку США". В адміністрації чинного президента додали, що великий та постійний дефіцит торгового балансу США призвів до таких наслідків:

Виснаження виробничої бази у США.

Відсутність стимулів для створення виробничих потужностей в країні.

Залежність оборонно-промислового комплексу від іноземних країн, які є супротивниками США;

Підрив критично важливих ланцюжків постачання.

Важливо! Тарифи, які Трамп запровадив 2 квітня 2025 року, бути діяти поки Трамп не вирішить, що загроза національним інтересам США була вирішена або пом'якшена.

Нагадаємо, Трамп ввів мита на імпорт з ЄС, Японії та Китаю на рівні 20%, 24% та 34% відповідно. Крім того, він запровадив базовий тариф на весь імпорт на рівні 10%, який стосується й українських товарів. Цікаво, що Росії немає у списку країн, на чиї товари вводять мита.