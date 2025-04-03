Чрезвычайное положение в США: как реагирует фондовая биржа и акции топовых компаний

Президент США Дональд Трамп сначала всколыхнул весь мир решение о новых тарифах, а позже объявил чрезвычайное положение в экономике. Фондовые биржи мира уже отреагировали, как и доллар США и золото.

Что происходит на фондовом рынке США сегодня

Президент США Дональд Трамп ввел масштабные тарифы на импортные товары. Однако на этом политик не остановился и объявил чрезвычайное положение в стране. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Белый дом. В то же время, на новые тарифы США отреагировали финансовые рынки.

Стоит внимания "На Земле нет безопасного места": какие пошлины Трамп ввел для островов, где нет людей

Введенные тарифы будут оставаться в силе до тех пор, пока Трамп не решит, что угроза была решена или смягчена. При этом финансовые рынки уже реагируют на решение президента США по тарифам. В частности, фондовый рынок США обвалился почти сразу. Вот потери ключевых индексов на американской бирже, согласно последним данным от CNBC:

Индекс S&P 500 упал на 2,8%.

Индекс Nasdaq 100 обвалился на 3,06%.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился почти на 1000 пунктов или на 2,33%.

Актуально! На фондовых биржах мира также фиксируют отрицательную динамику. В частности, европейские фьючерсы упали почти на 2%, а токийский индекс Nikkei снизился на 3%, что является самым низким уровнем за 8 месяцев. Акции на бирже в Австралии, а также австралийский доллар теряют позиции на рынке, пишет Reuters.

Кроме того, потери на американской бирже зафиксировали мощные технологические компании. В частности, акции компании Nvidia обвалились почти на 5% даже несмотря на то, что в течение дня демонстрировали положительную динамику. Тогда как акции производителя электрокаров Tesla, которая принадлежит Илону Маску, упали на 7%, а компания Apple зафиксировала спад почти на 7%, по данным CNBC.

Доллар США стремительно падает в цене. По данным Market Watch, доллар сегодня потерял в цене 1,70% по отношению к корзине из 6 других валют. Более того, доллар упал до минимума за 6 месяцев. В то же время золото установило новый рекорд на рынке, пересекая цену в 3160 долларов за унцию.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США

У Трампа заявили, что чрезвычайное положение нужно для того, чтобы повысить "конкурентоспособность, защитить суверенитет и укрепить национальную и экономическую безопасность США". В администрации действующего президента добавили, что большой и постоянный дефицит торгового баланса США привел к таким последствиям:

Истощение производственной базы в США.

Отсутствие стимулов для создания производственных мощностей в стране.

Зависимость оборонно-промышленного комплекса от иностранных стран, которые являются противниками США;

Подрыв критически важных цепочек поставок.

Важно! Тарифы, которые Трамп ввел 2 апреля 2025 года, будут действовать пока Трамп не решит, что угроза национальным интересам США была решена или смягчена.

Напомним, Трамп ввел пошлины на импорт из ЕС, Японии и Китая на уровне 20%, 24% и 34% соответственно. Кроме того, он ввел базовый тариф на весь импорт на уровне 10%, который касается и украинских товаров. Интересно, что России нет в списке стран, на чьи товары вводят пошлины.