Доплати до пенсії: які надбавки запровадив уряд у 2026 році

Далеко на завжди українці можуть отримувати лише пенсії. Іноді літні люди мають право на надбавки до своїх виплат.

Які грошові надбавки можуть отримати пенсіонери?

Зокрема вікові надбавки, про що зазначено на сайті Пенсійного фонду України.

Мова йде про набуття відповідного віку – 70, 75 та 80 років. Розмір доплати становить:

для пенсіонерів від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Важливою умовою є те, що розмір пенсійної виплати людини станом на 1 січня 2026 року має становити не більше ніж 10 340,35 гривень.

При досягненні 70 років доплата здійснюється автоматично – додатково звертатися до ПФУ не потрібно. А нарахування надбавки здійснюється з дня досягнення відповідного віку. Наприклад, якщо людина народилась 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів.

Зверніть увагу! Надбавка не сумується, а змінюється. Тобто при досягненні 75-річчя людина буде отримувати 456 гривень, а не 756 гривень.

Також у 2026 році пенсіонери можуть отримати доплати за особливі заслуги. Їх регулює відповідний Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Розмір доплати до пенсії становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму – від 596 гривень до 1 038 гривень щомісяця. Слід також додати, що розмір доплати до основної пенсії не залежить від стажу чи розміру зарплати.

Також українці можуть отримати доплати до пенсії, якщо вони є військовими на пенсії, що мають на утриманні непрацездатних членів родини. Так до пенсій за вислугу років та по інвалідності, що призначаються особам з-поміж військовослужбовців нараховується надбавка.

Самотні пенсіонери 80 років та старше, які за висновком лікарської комісії потребують безперервного догляду, отримають виплату у розмірі 40% мінімуму для непрацездатних, що наразі становить 1 038 гривень.

Також доплати розраховані для учасників бойових дій встановлюються: цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень та щомісячна державна адресна допомога до пенсії.

Важливо! Це можливо, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок та доплат) не досягає 4 958 гривень.

Що ще слід знати щодо пенсій?