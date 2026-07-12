Хто має право на надбавка до пенсії 1 297 гривень

Право на додаткову виплату мають непрацюючі військові пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім'ї, повідомили в ПФУ.

У 2026 році розмір такої надбавки становить 1 297 гривень на місяць за кожного непрацездатного утриманця. Сума розраховується як 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі цей показник становить 2 595 гривень.

Допомогу призначають військовим пенсіонерам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу (крім тих, хто проходив строкову службу), якщо вони:

не працюють;

не проходять військову службу;

утримують непрацездатного члена сім'ї.

Водночас є важлива умова: людина, яка перебуває на утриманні пенсіонера, не повинна отримувати власну пенсію або будь-які інші державні соціальні виплати.

Також, якщо в одному домогосподарстві проживають кілька пенсіонерів, оформити таку надбавку може лише один із них. Доплату можуть встановити до пенсій, призначених як за вислугу років, так і по інвалідності.

Як оформити доплату

Подати заяву можна двома способами:

Особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду; Онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для оформлення знадобляться:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи, що підтверджують родинні зв'язки;

документи про перебування непрацездатного члена сім'ї на утриманні;

підтвердження того, що пенсіонер не працює та не проходить військову службу.

Таким чином, військові пенсіонери, які відповідають усім вимогам, можуть щомісяця отримувати додаткові 1 297 гривень за кожного непрацездатного члена сім'ї, що перебуває на їхньому утриманні.

Яка ще надбавка до пенсії є в Україні

В Україні діють і щомісячні доплати до пенсії за вік. Після досягнення 70 років пенсіонерам призначають доплату 300 гривень, після 75 років у 456 гривень, а після 80 років у 570 гривень.

Нарахування відбувається автоматично з дня досягнення відповідного віку. За перший місяць доплату виплачують пропорційно кількості днів, що минули після дня народження.