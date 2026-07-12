Кто имеет право на надбавку к пенсии в размере 1 297 гривен
Право на дополнительную выплату имеют неработающие военные пенсионеры, содержащие нетрудоспособных членов семьи, сообщили в ПФУ.
В 2026 году размер такой надбавки составляет 1 297 гривен в месяц на каждого нетрудоспособного иждивенца. Сумма рассчитывается как 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время этот показатель составляет 2 595 гривен.
Пособие назначается военным пенсионерам рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава (кроме тех, кто проходил срочную службу), если они:
- не работают;
- не проходят военную службу;
- содержат нетрудоспособного члена семьи.
При этом существует важное условие: человек, находящийся на иждивении пенсионера, не должен получать собственную пенсию или какие-либо другие государственные социальные выплаты.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Кроме того, если в одном домохозяйстве проживают несколько пенсионеров, оформить такую надбавку может только один из них. Доплату могут установить к пенсиям, назначенным как за выслугу лет, так и по инвалидности.
Как оформить доплату
Подать заявление можно двумя способами:
- Лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда;
- Онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Для оформления понадобятся:
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документы, подтверждающие родственные связи;
- документы о том, что нетрудоспособный член семьи находится на иждивении;
- подтверждение того, что пенсионер не работает и не проходит военную службу.
Таким образом, военные пенсионеры, отвечающие всем требованиям, могут ежемесячно получать дополнительные 1 297 гривен за каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на их иждивении.
Какая еще надбавка к пенсии существует в Украине
В Украине действуют и ежемесячные доплаты к пенсии по возрасту. По достижении 70 лет пенсионерам назначают доплату в размере 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.
Начисление происходит автоматически со дня достижения соответствующего возраста. За первый месяц доплату выплачивают пропорционально количеству дней, прошедших после дня рождения.