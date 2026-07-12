Кто имеет право на надбавку к пенсии в размере 1 297 гривен

Право на дополнительную выплату имеют неработающие военные пенсионеры, содержащие нетрудоспособных членов семьи, сообщили в ПФУ.

В 2026 году размер такой надбавки составляет 1 297 гривен в месяц на каждого нетрудоспособного иждивенца. Сумма рассчитывается как 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В настоящее время этот показатель составляет 2 595 гривен.

Пособие назначается военным пенсионерам рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава (кроме тех, кто проходил срочную службу), если они:

не работают;

не проходят военную службу;

содержат нетрудоспособного члена семьи.

При этом существует важное условие: человек, находящийся на иждивении пенсионера, не должен получать собственную пенсию или какие-либо другие государственные социальные выплаты.

Кроме того, если в одном домохозяйстве проживают несколько пенсионеров, оформить такую надбавку может только один из них. Доплату могут установить к пенсиям, назначенным как за выслугу лет, так и по инвалидности.

Как оформить доплату

Подать заявление можно двумя способами:

Лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда; Онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для оформления понадобятся:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы, подтверждающие родственные связи;

документы о том, что нетрудоспособный член семьи находится на иждивении;

подтверждение того, что пенсионер не работает и не проходит военную службу.

Таким образом, военные пенсионеры, отвечающие всем требованиям, могут ежемесячно получать дополнительные 1 297 гривен за каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на их иждивении.

Какая еще надбавка к пенсии существует в Украине

В Украине действуют и ежемесячные доплаты к пенсии по возрасту. По достижении 70 лет пенсионерам назначают доплату в размере 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.

Начисление происходит автоматически со дня достижения соответствующего возраста. За первый месяц доплату выплачивают пропорционально количеству дней, прошедших после дня рождения.