Чи буде підвищення пенсії після 65 років: кому варто очікувати на надбавку
- Пенсіонерам необхідно перевірити свій страховий стаж для автоматичного підвищення пенсії після 65 років.
- Автоматичне підвищення пенсії можливе лише для тих, хто має достатній страховий стаж: 35 років для чоловіків та 30 для жінок.
Пенсіонерам, які наближаються до 65 років, важливо заздалегідь перевірити свій страховий стаж та, при необхідності, підтвердити його у Пенсійному фонді. Це дозволить уникнути затримок із автоматичним підвищенням пенсійних виплат та забезпечить своєчасне отримання надбавок.
Чи буде надбавка до пенсії після 65 років?
В Україні кожен громадянин має гарантоване право на мінімальну пенсію. Вона не може бути меншою за 40% від мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
Перерахунок пенсії після 65 років не відбувається автоматично для всіх осіб. Головна умова для підвищення при цьому наявність достатнього страхового стаж.
Довідково: Для чоловіків він має становити щонайменше 35 років, для жінок трохи менше – 30.
Ті, хто відповідає цим критеріям, отримують своє автоматичне підвищення пенсії після досягнення 65 років.
Чи перерахують пенсії іншим пенсіонерам?
Пенсіонери з меншим стажем також можуть розраховувати на підвищення, але вже не в автоматичному порядку. У таких випадках рішення ухвалює Пенсійний фонд індивідуально на основі підтверджених періодів роботи та даних у реєстрах.
Працюючі пенсіонери, які накопичили щонайменше два роки страхового стажу після призначення пенсії, зможуть отримати автоматичний перерахунок виплат починаючи з 1 квітня 2026 року. Про це нагадали у ПФУ.
Водночас з 1 січня 2026 року, у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, мінімальна пенсія в Україні зросла на 234 гривні – до 2 595 гривень.
Які ще є надбавки до пенсії?
Пенсіонери в Україні можуть отримувати різні надбавки та доплати до базової пенсії. Серед них є надбавки за стаж роботи, які нараховуються за кожен рік страхового стажу понад мінімальні вимоги.
Окремі категорії отримують надбавки за заслуги або спеціальні умови. На них можуть розраховувати державні службовці, науковці, педагоги, військові та учасники бойових дій.
Також є щорічна індексація пенсій дозволяє підвищувати виплати відповідно до росту прожиткового мінімуму та інфляції. Проте працюючі пенсіонери тимчасово не отримують автоматичну індексацію, але можуть ініціювати перерахунок пенсії самостійно.