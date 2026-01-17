Укр Рус
17 січня, 19:28
Чи буде підвищення пенсії після 65 років: кому варто очікувати на надбавку

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Пенсіонерам необхідно перевірити свій страховий стаж для автоматичного підвищення пенсії після 65 років.
  • Автоматичне підвищення пенсії можливе лише для тих, хто має достатній страховий стаж: 35 років для чоловіків та 30 для жінок.

Пенсіонерам, які наближаються до 65 років, важливо заздалегідь перевірити свій страховий стаж та, при необхідності, підтвердити його у Пенсійному фонді. Це дозволить уникнути затримок із автоматичним підвищенням пенсійних виплат та забезпечить своєчасне отримання надбавок.

Чи буде надбавка до пенсії після 65 років?

В Україні кожен громадянин має гарантоване право на мінімальну пенсію. Вона не може бути меншою за 40% від мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Березнева індексація: як зміняться пенсії українців весною 2026 року 

Перерахунок пенсії після 65 років не відбувається автоматично для всіх осіб. Головна умова для підвищення при цьому наявність достатнього страхового стаж. 

Довідково: Для чоловіків він має становити щонайменше 35 років, для жінок трохи менше – 30. 

Ті, хто відповідає цим критеріям, отримують своє автоматичне підвищення пенсії після досягнення 65 років.

Чи перерахують пенсії іншим пенсіонерам?

Пенсіонери з меншим стажем також можуть розраховувати на підвищення, але вже не в автоматичному порядку. У таких випадках рішення ухвалює Пенсійний фонд індивідуально на основі підтверджених періодів роботи та даних у реєстрах. 

Працюючі пенсіонери, які накопичили щонайменше два роки страхового стажу після призначення пенсії, зможуть отримати автоматичний перерахунок виплат починаючи з 1 квітня 2026 року. Про це нагадали у ПФУ.

Водночас з 1 січня 2026 року, у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, мінімальна пенсія в Україні зросла на 234 гривні – до 2 595 гривень.

Які ще є надбавки до пенсії?

  • Пенсіонери в Україні можуть отримувати різні надбавки та доплати до базової пенсії. Серед них є надбавки за стаж роботи, які нараховуються за кожен рік страхового стажу понад мінімальні вимоги.

  • Окремі категорії отримують надбавки за заслуги або спеціальні умови. На них можуть розраховувати державні службовці, науковці, педагоги, військові та учасники бойових дій. 

  • Також є щорічна індексація пенсій дозволяє підвищувати виплати відповідно до росту прожиткового мінімуму та інфляції. Проте працюючі пенсіонери тимчасово не отримують автоматичну індексацію, але можуть ініціювати перерахунок пенсії самостійно.