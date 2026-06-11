Набіулліна може піти у відставку: що відомо та чому голова ЦБ не виходить у публічний простір

Голова Центробанку Росії тривалий час не з'являється у публічному просторі, зокрема вона пропустила економічний форум та важливу нараду з Путіним. Відомо, що посадовиця розглядає варіант звільнення.

Чи може Набіулліна звільнитись?

Про те, як у ЗМІ аналізують таку ситуацію, пише The Moscow Times.

Дивіться також Визначено найбільшого експортера нафти у світі: це не Саудівська Аравія

Російський телеграм-канал "Можем объяснить" за своїми джерелами зазначав, що голова Центробанку Росії обговорює можливість піти з посади, яку отримала у 2013 році.

Зокрема джерела каналу припускають, що посадовиця ймовірно незадоволена курсом Росії. Нібито вона згодна допрацювати до кінця терміну, який закінчується у 2027 році, однак далі продовжувати роботу не готова. Особливо, якщо йдеться про введення воєнного стану чи закриття кордонів.

Набіулліної також не було на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Причиною називають "дипломатичну хворобу".

Зокрема під час наради, яку 10 червня проводив сам Путін, не було ні Набіулліної, ні її заступників. Хоча тема була важливою – стимулювання інвестиції. А президент Росії зазначав, що це "основне питання".

Що відомо кадрові зміни в Москві?

Зазначається, що тривала відсутність голови Центробанку Росії в публічному просторі створює низку чуток. Наприклад, є версії, що Кремль готує кадрові перестановки, які стосуватимуться усієї влади.

Водночас у виданні пишуть, що нині поширюються чутки щодо відставки Михайла Мішустіна. Від 2020 року він обіймає посаду прем'єра.

На його місце можуть поставити Андрія Бєлоусова. Нині він міністр оборони Росії, а раніше був помічником Путіна з питань економіки.

Зокрема російські політологи зазначають, що Бєлоусов притримується стратегії "обложеної фортеці" та держпланування. Цей підхід сприймають як мобілізаційний. Тобто людина зможе зрозуміти й створити економіку тривалого протистояння.

Нагадаємо, що за новим дослідженням, економіка Росії вважається виснаженою. Зокрема йдеться про фінансові ресурси та дефіцит бюджету.

Раніше також повідомлялося, що росіяни не довіряють національній фінансовій сфері, особливо підприємці. Через це спостерігається, як російський бізнес активно виводить кошти за кордон. А кількість сумнівних фінансових операцій зросла на 70%.