Що відбувається з сервісами Ощадбанку
Проблеми можуть виникати протягом дня через чергову хвилю російських обстрілів. Деталі повідомили в Ощадбанку.
Ми докладаємо максимальних зусиль для якомога швидшого відновлення стабільної роботи. Дякуємо за розуміння і перепрошуємо за незручності,
– йдеться в заяві.
До слова, напередодні, вранці 15 вересня, технічний збій стався в ще одній українській державній фінустанові – "Приватбанку". Там підтвердили існування труднощів із проведенням платежів і відновили стабільну роботу сервісів близько 12:00.