Що відбувається з сервісами Ощадбанку

Проблеми можуть виникати протягом дня через чергову хвилю російських обстрілів. Деталі повідомили в Ощадбанку.

Ми докладаємо максимальних зусиль для якомога швидшого відновлення стабільної роботи. Дякуємо за розуміння і перепрошуємо за незручності,

– йдеться в заяві.

До слова, напередодні, вранці 15 вересня, технічний збій стався в ще одній українській державній фінустанові – "Приватбанку". Там підтвердили існування труднощів із проведенням платежів і відновили стабільну роботу сервісів близько 12:00.