Підозрілі купюри: де можна перевірити долари на справжність

Якщо українці хвилюються щодо справжності грошей, то завжди можуть звернутися по професійну допомогу. Це надасть визначенність у питанні коштів.

Де можна перевірити долари та іншу валюту на справжність

Це стосується як гривні, так й іноземної валюти, про що зазначили у Національному банку України.

Українці можуть звернутися до банків, які й передають "підозрілі" кошти до НБУ.

Результати таких досліджень здійснюються безоплатно. Надалі клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків національної валюти (тобто гривні), які визнані справжніми та платіжними.

Банкноти іноземної валюти (мова йде про євро, долари тощо), які визнані справжніми – незалежно від ступеня зношення чи пошкодження – повертаються ініціатору дослідження.

Щодо фальшивих купюр: банкноти вилучаються, але без відшкодування вартості. Про їхнє вилучення Нацбанк повідомляє правоохоронні органи. Надалі всі підроблені гроші в установленому порядку передаються їх уповноваженим працівникам для проведення розслідувань.

Ба більше, регулятор вже повідомляв, що рівень підроблення гривень за результатами 2025 року знизився у три рази порівняно з показником 2024 року.

Слід додати, що рівень вилучення підроблених банкнот іноземної валюти за підсумками 2025 року теж знизився. Він зменшився приблизно на чверть, порівняно з 2024 роком.

Тобто, якщо українець або українка вагаються щодо справжності купюр, то завжди можуть звернутися до банків. Там й проведуть дослідження щодо банкнот.

Що ще варто знати про підроблені гроші

Найбільше наразі підробляють гривні старого зразка. А точніше – 500 гривень.

Використання або збут фальшивих купюр в Україні карається законом. Мова йде про штрафи, обмеження або позбавлення волі від 3 до 12 років з конфіскацією майна.