Не все так очевидно: чи платять українську пенсію за кордоном
- Українці можуть оформити пенсію за кордоном через вебпортал електронних послуг без особистого візиту до державних установ.
- Пенсії можна отримувати на банківську картку українського банку або через міжнародні поштові перекази.
Отримувати українську пенсію за кордоном можуть не всі. Умови виплат залежать від низки факторів, які часто залишаються поза увагою. Хто зберігає право на пенсію за межами країни у 2026 році, читайте далі.
Хто може отримувати українську пенсію за кордоном?
Українці, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, не втрачають права на пенсійне забезпечення. Ба більше, у 2026 році оформити пенсію можна без особистого візиту до державних установ.
Однак виплати можуть не нараховуватися або бути призупинені, якщо пенсію не оформлено, не пройдено ідентифікацію чи є проблеми з документами. Також у деяких випадках значення має країна проживання та дотримання встановлених процедур.
Довідково: Як пояснюють у фонді, громадяни, які досягли пенсійного віку за межами України, можуть подати заяву через вебпортал електронних послуг. Процедура передбачає авторизацію в особистому кабінеті та вибір відповідної послуги у розділі, присвяченому пенсійному забезпеченню.
Як оформити пенсію за кордоном?
Після цього формується електронна заява, до якої необхідно додати підтвердні документи, учтонює Visit Ukaine. Потрібно буде прикріпити:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- документи про трудовий стаж (зокрема трудову книжку);
- а також, за потреби, довідки про спеціальний стаж, заробітну плату або документи, що підтверджують особливий статус.
Важливо! Усі файли подаються у цифровому форматі (скан-копії або фото належної якості).
Після подання заявки вона проходить стандартну обробку, яка зазвичай триває до 10 днів. Статус розгляду можна відстежувати онлайн в особистому кабінеті, що дозволяє контролювати процес без додаткових звернень.
Як пенсіонеру отримувати пенсію за кордоном?
Що стосується отримання коштів, передбачено кілька варіантів. Найпоширеніший з них це зарахування пенсії на банківську картку українського банку. Водночас альтернативою є міжнародні поштові перекази, зокрема через національного оператора поштового зв’язку.
Таким чином, навіть перебуваючи за кордоном, українці можуть не лише зберегти право на пенсію, а й повністю оформити її в дистанційному форматі, дотримуючись визначеної процедури.
Чи індексують такі пенсії у 2026 році?
Із 1 березня 2026 року в Україні вже провели індексацію пенсій із застосуванням коефіцієнта 1,121. Це підвищення стало частиною щорічного механізму перегляду виплат з урахуванням економічних показників.
Водночас індексація торкнулася лише основного розміру пенсії. Різні доплати, надбавки та інші складові виплат під це підвищення не підпадали.