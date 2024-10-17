Як обміняти долари з плямами та порізами

Багато українців зберігає відкладення у валюті готівкою. Часто гроші зазнають певних пошкоджень, наприклад рвуться чи стають заплямованими. Саме через це деякі фінустанови відмовляються здійснювати обмін таких купюр.

Чи підлягає обміну валюта з пошкодженнями

Валюта з певними пошкодженнями підлягає обміну. Ступінь можливої зношеності визначає Центробанк країни, до якої така грошова одиниця відноситься (наприклад, у США це Федеральна Резервна система США), повідомляє НБУ.

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Особиста фінансова стабільність неможлива без джерела регулярного прибутку чи надійного роботодавця. Саме таким є український Райффайзен Банк. Згідно з рейтингом Forbes, банк входить в топ-25 найкращих роботодавців для ветеранів. До того ж тут завжди відкриті різноманітні вакансії. Знайти ідеальну для себе можна за посиланням.

Комісійну винагороду за здійснення таких операцій банки відповідно до статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" стягують згідно з установленими ними тарифами, інформація про які має бути розміщена в доступному для клієнта місці,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Іноземні банкноти, що мають значні пошкодження або ж вони значно зносились, мають бути прийняті в касах банків на інкасо на умовах, що визначаються безпосередньо банком разом із банком-кореспондентом.

Зауважте! Положенням № 1 регулюються пошкодження, що відносяться до несуттєвих.

Значними вважаються пошкодження, що є суттєвіші ніж вказано у Положенні № 1 або такі: