Как обменять доллары с пятнами и порезами

Многие украинцы хранят отложения в валюте наличными. Часто деньги подвергаются определенным повреждениям, например рвутся или становятся запятнанными. Именно поэтому некоторые финучреждения отказываются осуществлять обмен таких купюр.

Подлежит ли обмену валюта с повреждениями

Валюта с определенными повреждениями подлежит обмену. Степень возможной изношенности определяет Центробанк страны, к которой такая денежная единица относится (например, в США это Федеральная Резервная система США), сообщает НБУ.

Читайте также Портрет Владимира Зеленского на гривнах: историк рассказал, насколько это реально

Особиста фінансова стабільність неможлива без джерела регулярного прибутку чи надійного роботодавця. Саме таким є український Райффайзен Банк. Згідно з рейтингом Forbes, банк входить в топ-25 найкращих роботодавців для ветеранів. До того ж тут завжди відкриті різноманітні вакансії. Знайти ідеальну для себе можна за посиланням.

Комиссионное вознаграждение за осуществление таких операций банки в соответствии со статьей 47 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" взимают согласно установленным ими тарифам, информация о которых должна быть размещена в доступном для клиента месте,

– говорится в сообщении НБУ.

Иностранные банкноты, имеющие значительные повреждения или же они значительно износились, должны быть приняты в кассах банков на инкассо на условиях, определяемых непосредственно банком вместе с банком-корреспондентом.

Обратите внимание! Положением № 1 регулируются повреждения, относящиеся к несущественным.

Значительными считаются повреждения, что существеннее чем указано в Положении № 1 или такие: