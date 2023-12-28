Можливо все: чого чекати від долара США та нафти у 2024 році

Протягом року увага світу була прикута до різних подій та індикаторів економічної ситуації. Проте нафта та долар завжди виділялися, оскільки динаміка цих показників має глобальний вплив. 24 Канал підготував прогнози для долара та нафти на 2024 рік.

Чого чекати від долара у 2024 році

Протягом 2022 року долар стрімко зростав та фіксував нові рекорди та максимуми. Проте цьогоріч ситуація відчутно змінилася. Особливо у другому півріччі. Експерти з J.P Morgan вважають, що наступний рік буде для американського долара турбулентним.

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Проте очікують, що курс долара буде залишатися на підвищених рівнях з потенціалом для нових максимумів. Якщо центробанк США все-таки почне скорочувати ключову ставку, долар все одно буде приносити більше ніж 56% світових валют у 2024 році.

Одним із головних факторів впливу для долара буде рішення Федеральної резервної системи США щодо ключової ставки. Центробанк підвищував цей індикатор, аби знизити рекордну інфляцію у першій економіці світу.

У HSBC вказали, що наразі існує консенсус, що долар у наступному році буде у програшній позиції, але одночасно є низка сценаріїв, які вказують на стійкість валюти. У прогнозі також підкреслили, що лише "м'яка посадка" для глобальної економіки призведе до ведмедячого тренду для долара, пише Bloomberg.

У компанії Fidelity додають, що Велика Британія та Європа дуже близькі до рецесії, та добре відомо, що долар США, як правило, виграє від кризових ситуацій. Тоді як фахівці з Morgan Stanley очікують, що Індекс долара США до весни 2024 року може зрости з поточних 102 до 111.

Натомість у першому півріччі прогнозують зростання цього показника на 3%. Аналітики з Loomis Sayles&Co. додають, що ймовірний глобальний економічний спад призведе до того, що трейдери звернуть більше уваги на головну резервну валюту у світі.

Прогноз для нафти на 2024 рік

Протягом 2023 року на ринку нафти фіксували як зростання цін, так і падіння. На це впливали різні економічні та геополітичні аспекти. Для прикладу, можна згадати про досить турбулентне економічне відновлення Китаю, війну між Ізраїлем та ХАМАС, рішення ОПЕК+ щодо обсягів видобування нафти та вплив на ринок від США.

Більшу частину 2024 року ціни на нафту, найімовірніше, будуть коливатися у діапазоні від 70 до 100 доларів за барель, згідно з прогнозом Goldman Sachs. Підставою для такого прогнозу стали очікування щодо сповільнення зростання попиту на сировину на фоні ускладнення економічної ситуації у світі. Зокрема, все ще існують досить високі ризики початку рецесії у першій економіці світу – США.

Паралельно очікують, що у 2024 році зростання обсягів видобування нафти у країнах, які не входять до ОПЕК, буде триматися на стійкому рівні. Раніше у Goldman Sachs знижували прогноз середньої ціни на нафту у 2024 році на 12%. Головна причина – досить потужне видобування нафти у США.

Прогнози від інших експертів:

Фахівці з Управління енергетичної інформації США у грудні також понизили прогноз цін на нафту на 2024 рік. Йдеться про вартість еталонної марки нафти Brent. Експерти знизили ціновий прогноз на 10 доларів за барель до 83 доларів за барель навіть попри недавнє рішення ОПЕК+ про скорочення обсягів видобування нафти.

Крім того, в JP Morgan Research прогнозують суттєве зростання глобального попиту на нафту до 2030 року – до 106,9 мільйона барелів на день, що на 5,5 мільйона барелів нафти на день більше, ніж у 2023 році. Цьому сприяють такі фактори: збільшення світової популяції та зростання обсягів споживання енергії у країнах, які розвиваються.

Чого чекати від нафти та долара у 2024 році / Фото – Shutterstock

Натомість Міжнародне енергетичне агентство очікує зростання попиту на нафту у 2024 році. В останньому звіті організації вказали, що збільшення цього показника складе 1,1 мільйона барелів на день.

При цьому вказують, що США, Бразилія, Гаяна, Норвегія та Канада сприятимуть тому, аби на ринку було достатньо нафти. Відтак дуже малоймовірно, що сировина подорожчає до 100 доларів за барель нафти без якогось геополітичного сплеску.

Експерти з Barclays очікують, що нафта марки Brent буде торгуватися в середньому на рівні 93 долари за барель. Проте у S&P Global очікують, що ціна сировини буде коливатися на рівні 85 доларів за барель, пише Euronews.