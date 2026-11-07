Чи можуть заблокувати банківську картку за часті перекази

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Чому можуть заблокувати картку

Згідно з чинним законодавством України, фінансові установи зобов’язані ретельно перевіряти операції, про що повідомляє Адвокатське Бюро "Марії Камінської".

Фактично банк аналізує всі фінансові операції клієнта та оцінює їх з точки зору ризиковості. Якщо операція або сукупність операцій здається підозрілою, банк має право призупинити переказ або здійснити блокування карток до з’ясування обставин– пояснили фахівці.

Найчастіше алгоритми реагують на нетипову активність за рахунком. Якщо людина зазвичай витрачала кілька тисяч гривень на продукти, а раптом починає щодня отримувати десятки переказів, це одразу викликає питання у служби безпеки.

Також до списку операцій, через які можуть заблокувати картку, відносять:

різке зростання кількості або суми переказів;

невідповідність операцій фінансовому профілю клієнта;

регулярне отримання коштів від великої кількості осіб;

відсутність підтвердження законного походження коштів.

Водночас блокування карток не означає автоматичного порушення з боку клієнта. Часто йдеться про превентивний захід банку.

Зверніть увагу! Тобто картку можуть заблокувати за часті грошові перекази, якщо банк вважатиме їх нетиповими для клієнта.

Нагадаємо, що банки не передають Державній податковій службі інформацію про кожен переказ між фізичними особами в режимі реального часу. Зокрема, це стосується переказів від родичів.

Слід також додати, що вони не оподатковуються. Однак йдеться про перекази від родичів першого ступеня.