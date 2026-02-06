Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Банк, який врятувала "Роснефть" тепер збитковий: нові наслідки політики Кремля
6 лютого, 15:00
3

Банк, який врятувала "Роснефть" тепер збитковий: нові наслідки політики Кремля

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Московський кредитний банк отримав 9 мільярдів рублів чистого збитку через значне збільшення обсягу прострочених кредитів на 700%.
  • Центробанк Росії виявив проблеми в МКБ, що призвело до зміни керівництва банку.

Московський кредитний банк (МКБ) став збитковим. Саме він тісно пов'язаний з "Роснефтью". Цікаво, що МКБ входить у 10 найбільших банків Росії.

Чому МКБ став збитковим?

Як відомо, МКБ посідає 7 місце в Росії за розміром активів, повідомляє СЗРУ.

Читайте також Ці зміни стануть справжнім ударом для росіян: Кремль уже ухвалив рішення

Банк, що займає 7 місце в Росії за розміром активів і має на рахунках близько 700 мільярдів рублів вкладів фізосіб, отримав 9 мільярдів рублів чистого збитку, 
– наголосила українська розвідка.

Цікавою була ситуація торік:

  • основних втрат банк зазнав у грудні, тоді вони склали – 8,2 мільярда рублів;
  • водночас банк отримав прибуток, хоча він і скоротився на третину, повідомляє російське видання The Moscow Times.

Основні втрати МКБ були у середині року. З січня по вересень обсяг прострочених кредитів на балансі банку збільшився на 700% – до 668 мільярдів рублів.

Важливо! Це приблизно 28% від портфеля.

Проблеми в МКБ виявив Центробанк Росії. Після цього у Московського кредитного банку змінилось керівництво.

Зауважимо, що МКБ був на межі банкрутства у 2017 році. Саме тоді його врятувала "Роснефть". Компанія вклала в МКБ капітал. До того ж саме в цьому банку "Роснефть" розмістила довгострокові депозити.

Яка ситуація з російськими банками зараз?

  • 2025 рік російські банки завершили з прибутком. Він загалом склав – 3,5 трильйони рублів.

  • Водночас, ця сума на 300 мільярдів рублів менша ніж у 2024. Таким змінам сприяло те, що торік були значні кредитні втрати.

  • Ситуація в російській банківській системі погіршується. Цьому, зокрема, сприяють значні обсяги неплатежів. Наразі російський уряд намагається виправити цю ситуацію. Йдеться, наприклад, про вливання з ФНБ. Торік банки таким чином отримали загалом 1,02 трильйони рублів.