Банк, який врятувала "Роснефть" тепер збитковий: нові наслідки політики Кремля
- Московський кредитний банк отримав 9 мільярдів рублів чистого збитку через значне збільшення обсягу прострочених кредитів на 700%.
- Центробанк Росії виявив проблеми в МКБ, що призвело до зміни керівництва банку.
Московський кредитний банк (МКБ) став збитковим. Саме він тісно пов'язаний з "Роснефтью". Цікаво, що МКБ входить у 10 найбільших банків Росії.
Чому МКБ став збитковим?
Як відомо, МКБ посідає 7 місце в Росії за розміром активів, повідомляє СЗРУ.
Банк, що займає 7 місце в Росії за розміром активів і має на рахунках близько 700 мільярдів рублів вкладів фізосіб, отримав 9 мільярдів рублів чистого збитку,
– наголосила українська розвідка.
Цікавою була ситуація торік:
- основних втрат банк зазнав у грудні, тоді вони склали – 8,2 мільярда рублів;
- водночас банк отримав прибуток, хоча він і скоротився на третину, повідомляє російське видання The Moscow Times.
Основні втрати МКБ були у середині року. З січня по вересень обсяг прострочених кредитів на балансі банку збільшився на 700% – до 668 мільярдів рублів.
Важливо! Це приблизно 28% від портфеля.
Проблеми в МКБ виявив Центробанк Росії. Після цього у Московського кредитного банку змінилось керівництво.
Зауважимо, що МКБ був на межі банкрутства у 2017 році. Саме тоді його врятувала "Роснефть". Компанія вклала в МКБ капітал. До того ж саме в цьому банку "Роснефть" розмістила довгострокові депозити.
Яка ситуація з російськими банками зараз?
2025 рік російські банки завершили з прибутком. Він загалом склав – 3,5 трильйони рублів.
Водночас, ця сума на 300 мільярдів рублів менша ніж у 2024. Таким змінам сприяло те, що торік були значні кредитні втрати.
Ситуація в російській банківській системі погіршується. Цьому, зокрема, сприяють значні обсяги неплатежів. Наразі російський уряд намагається виправити цю ситуацію. Йдеться, наприклад, про вливання з ФНБ. Торік банки таким чином отримали загалом 1,02 трильйони рублів.