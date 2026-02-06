Банк, который спасла "Роснефть" теперь убыточен: новые последствия политики Кремля
- Московский кредитный банк получил 9 миллиардов рублей чистого убытка из-за значительного увеличения объема просроченных кредитов на 700%.
- Центробанк России обнаружил проблемы в МКБ, что привело к смене руководства банка.
Московский кредитный банк (МКБ) стал убыточным. Именно он тесно связан с "Роснефтью". Интересно, что МКБ входит в 10 крупнейших банков России.
Почему МКБ стал убыточным?
Как известно, МКБ занимает 7 место в России по размеру активов, сообщает СВРУ.
Банк, занимающий 7 место в России по размеру активов и имеющий на счетах около 700 миллиардов рублей вкладов физлиц, получил 9 миллиардов рублей чистого убытка,
– отметила украинская разведка.
Интересной была ситуация в прошлом году:
- основные потери банк понес в декабре, тогда они составили – 8,2 миллиарда рублей;
- в то же время банк получил прибыль, хотя она и сократилась на треть, сообщает российское издание The Moscow Times.
Основные потери МКБ были в середине года. С января по сентябрь объем просроченных кредитов на балансе банка увеличился на 700% – до 668 миллиардов рублей.
Важно! Это примерно 28% от портфеля.
Проблемы в МКБ обнаружил Центробанк России. После этого у Московского кредитного банка сменилось руководство.
Заметим, что МКБ был на грани банкротства в 2017 году. Именно тогда его спасла "Роснефть". Компания вложила в МКБ капитал. К тому же именно в этом банке "Роснефть" разместила долгосрочные депозиты.
Какова ситуация с российскими банками сейчас?
2025 год российские банки завершили с прибылью. Она в целом составила – 3,5 триллиона рублей.
В то же время, эта сумма на 300 миллиардов рублей меньше чем в 2024. Таким изменениям способствовало то, что в прошлом году были значительные кредитные потери.
Ситуация в российской банковской системе ухудшается. Этому, в частности, способствуют значительные объемы неплатежей. Сейчас российское правительство пытается исправить эту ситуацию. Речь идет, например, о вливаниях из ФНБ. В прошлом году банки таким образом получили в целом 1,02 триллиона рублей.