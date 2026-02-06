Банк, который спасла "Роснефть" теперь убыточен: новые последствия политики Кремля

Московский кредитный банк (МКБ) стал убыточным. Именно он тесно связан с "Роснефтью". Интересно, что МКБ входит в 10 крупнейших банков России.

Почему МКБ стал убыточным?

Как известно, МКБ занимает 7 место в России по размеру активов, сообщает СВРУ.

Банк, занимающий 7 место в России по размеру активов и имеющий на счетах около 700 миллиардов рублей вкладов физлиц, получил 9 миллиардов рублей чистого убытка,

– отметила украинская разведка.

Интересной была ситуация в прошлом году:

основные потери банк понес в декабре, тогда они составили – 8,2 миллиарда рублей;

в то же время банк получил прибыль, хотя она и сократилась на треть, сообщает российское издание The Moscow Times.

Основные потери МКБ были в середине года. С января по сентябрь объем просроченных кредитов на балансе банка увеличился на 700% – до 668 миллиардов рублей.

Важно! Это примерно 28% от портфеля.

Проблемы в МКБ обнаружил Центробанк России. После этого у Московского кредитного банка сменилось руководство.

Заметим, что МКБ был на грани банкротства в 2017 году. Именно тогда его спасла "Роснефть". Компания вложила в МКБ капитал. К тому же именно в этом банке "Роснефть" разместила долгосрочные депозиты.

Какова ситуация с российскими банками сейчас?