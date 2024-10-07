Новий обвал на Московській біржі: який індикатор впав нижче важливого психологічного рівня

На Московській біржі зафіксували серйозні зміни. Йдеться про індекс державних облігацій, який обвалився нижче важливого психологічного рівня.

Новий обвал на Московській фондовій біржі

У понеділок, 7 жовтня, Індекс державних облігацій (RGBI) на Московській фондовій біржі опустився нижче важливого психологічного рівня. Про це повідомляють російські ЗМІ. Торги у п'ятницю індекс RGBI завершив на рівні 100,16 пункту.

Варте уваги Найбільший банк Кіпру закрив десятки тисяч рахунків росіян з 2022 року

Цей показник коливається на рівні 99,99 пункту, що є найнижчим рівнем з 21 березня 2022 року. Проте весною два роки тому індекс уже наступного дня знову торгувався вище рівня в 100 пунктів. За минулий тиждень індекс державних облігацій Мосбіржі втратив майже 2%. Тоді як востаннє індекс RGBI коливався нижче 100 пунктів протягом кількох торгових днів аж у середині січня у 2015 році.

Нагадаємо, що у 2024 році США запровадили санкції проти Московської фондової біржі. Відповідне рішення американські регулятори ухвалили у середині червня.