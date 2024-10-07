Новый обвал на Московской бирже: какой индикатор упал ниже важного психологического уровня
На Московской бирже зафиксировали серьезные изменения. Речь идет об индексе государственных облигаций, который обвалился ниже важного психологического уровня.
Новый обвал на Московской фондовой бирже
В понедельник, 7 октября, Индекс государственных облигаций (RGBI) на Московской фондовой бирже опустился ниже важного психологического уровня. Об этом сообщают российские СМИ. Торги в пятницу индекс RGBI завершил на уровне 100,16 пункта.
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Этот показатель колеблется на уровне 99,99 пункта, что является самым низким уровнем с 21 марта 2022 года. Однако весной два года назад индекс уже на следующий день снова торговался выше уровня в 100 пунктов. За прошедшую неделю индекс государственных облигаций Мосбиржи потерял почти 2%. Тогда как последний раз индекс RGBI колебался ниже 100 пунктов в течение нескольких торговых дней аж в середине января в 2015 году.
Напомним, что в 2024 году США ввели санкции против Московской фондовой биржи. Соответствующее решение американские регуляторы приняли в середине июня.