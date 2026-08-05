Американська нафтова пастка: біля берегів Ірану застрягли десятки танкерів

Відновлена морська блокада США дедалі сильніше б'є по енергетичному експорту Ірану. Біля узбережжя близькосхідної країни швидко збільшується кількість танкерів, які не можуть вийти в море, і це позбавляє Тегеран критично важливих доходів.

Як американці виснажують Іран

Деталі повідомляє Bloomberg із посиланням на дані UANI. Станом на 4 серпня там нарахували близько 50 завантажених суден, які переважно перевозили нафту, пальне, а також скраплений газ.

Цікаво, що ще тиждень тому їх було 45, а на момент відновлення американської блокади 14 липня – усього 36. Окрім того, до портів не можуть повернутися й порожні танкери для нових завантажень.

Тож, за оцінкою радника вищезгаданої організації Чарлі Брауна, дії США виявилися ефективними. Щоправда, деякі невеликі кораблі все ще можуть намагатися обходити обмеження, а окремим, ймовірно, вдалося зробити це з вимкненими транспондерами.

Водночас на ринку зростають сподівання на тимчасову угоду між Вашингтоном і Тегераном, яка могла б відновити рух Ормузькою протокою. Катар нібито вже підготував відповідний проєкт, а американці та іранці оптимістично оцінюють перспективи.

Попит на нафту все ще низький

Іранські продавці вже підвищують свої цінові очікування. Якщо тиждень тому нафту пропонували приблизно на 5 доларів дешевше за Brent, то нині знижка скоротилася до близько 4 доларів за барель. За словами трейдерів, експортери притримують партії сировини, сподіваючись продати їх дорожче.

Водночас попит на таке "чорне золото" в Китаї, куди надходить левова частка експорту, залишається слабким, адже незалежні НПЗ досі працюють не на повну потужність через низьку прибутковість.

На тлі цього дедалі більше енергоресурсів накопичується просто в морі. За оцінками Vortexa, за місяць обсяг так званих плавучих запасів зріс на 14%, сягнувши 135 мільйонів барелів.

Нагадаємо, раніше в Ірані заявили, що рішення США не зупинить продаж сировини за кордон, адже країна за багато років адаптувалася до санкційного тиску та має напрацьовані механізми.