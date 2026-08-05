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Фінанси Новини про нафту Американська нафтова пастка: біля берегів Ірану застрягли десятки танкерів
5 серпня, 16:13
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Американська нафтова пастка: біля берегів Ірану застрягли десятки танкерів

Анастасія Безейко

Відновлена морська блокада США дедалі сильніше б'є по енергетичному експорту Ірану. Біля узбережжя близькосхідної країни швидко збільшується кількість танкерів, які не можуть вийти в море, і це позбавляє Тегеран критично важливих доходів.

Як американці виснажують Іран

Деталі повідомляє Bloomberg із посиланням на дані UANI. Станом на 4 серпня там нарахували близько 50 завантажених суден, які переважно перевозили нафту, пальне, а також скраплений газ.

Цікаво, що ще тиждень тому їх було 45, а на момент відновлення американської блокади 14 липня – усього 36. Окрім того, до портів не можуть повернутися й порожні танкери для нових завантажень.

Тож, за оцінкою радника вищезгаданої організації Чарлі Брауна, дії США виявилися ефективними. Щоправда, деякі невеликі кораблі все ще можуть намагатися обходити обмеження, а окремим, ймовірно, вдалося зробити це з вимкненими транспондерами.

Водночас на ринку зростають сподівання на тимчасову угоду між Вашингтоном і Тегераном, яка могла б відновити рух Ормузькою протокою. Катар нібито вже підготував відповідний проєкт, а американці та іранці оптимістично оцінюють перспективи.

Попит на нафту все ще низький

Іранські продавці вже підвищують свої цінові очікування. Якщо тиждень тому нафту пропонували приблизно на 5 доларів дешевше за Brent, то нині знижка скоротилася до близько 4 доларів за барель. За словами трейдерів, експортери притримують партії сировини, сподіваючись продати їх дорожче.

Водночас попит на таке "чорне золото" в Китаї, куди надходить левова частка експорту, залишається слабким, адже незалежні НПЗ досі працюють не на повну потужність через низьку прибутковість.

На тлі цього дедалі більше енергоресурсів накопичується просто в морі. За оцінками Vortexa, за місяць обсяг так званих плавучих запасів зріс на 14%, сягнувши 135 мільйонів барелів.

Нагадаємо, раніше в Ірані заявили, що рішення США не зупинить продаж сировини за кордон, адже країна за багато років адаптувалася до санкційного тиску та має напрацьовані механізми.

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