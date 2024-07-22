Monobank запустив новий сервіс для бізнесу з грою для бухгалтерів

Український Monobank у понеділок, 22 липня, оголосив про запуск одного із найочікуваніших проєктів у цьому році. Йдеться про сервіс mono бізнес.

Олег Гороховський додав, що перші компанії уже отримали доступ до сервісу для підприємств. За його словами, mono бізнес – це банкінг для свідомого та прозорого бізнесу, який робить ставку на ефективність.

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Monobank запустив новий сервіс для бізнесу

Гороховський у дописі вказав, що mono бізнес – це сервіс, завдяки якому бізнеси можуть отримати такі послуги:

повністю дистанційне відкриття рахунку;

безплатні платежі на рахунки будь-яких банків і єдиний тариф 1000 гривень на місяць;

12% (залежить від облікової ставки НБУ) річних на залишок коштів від 100 тисяч гривень протягом дня;

єдиний застосунок mono, в якому й особиста картка, і бізнес, а також простий вебкабінет;

прозорий фінансовий моніторинг;

гра "Косинка" для бухгалтерів.

У 2024 році український Monobank вдруге увійшов до рейтингу найкращих фінтех-компаній світу, який щорічно складають фахівці з видання CNBC спільно з компанією з дослідження ринку Statista. Це єдиний представник України у рейтингу.

Співзасновник Monobank додав, що історія кредитора починалася з однієї кредитної картки, тож команда навіть не розглядала варіант співпраці з бізнесами, надавати послуги еквайрингу, покупку частинами та для ФОПів, але на практиці цей напрям вдається досить непогано розвивати. Гороховський додав, що інструментами кредитора вже давно користуються як маленькі кавʼярні на районі, так і великі торговельні мережі та підприємства.