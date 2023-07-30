"Зупиняємо понад 80% цього безумства": Monobank оприлюднив дані про шахрайські махінації

30 липня 2023, 17:22
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Джерело:

Олег Гороховський

Співзасновник Monobank Олег Гороховський поділився новими про шахрайство за картками. Бізнесмен також прокоментував цю ситуацію та рівень протидії загрозам.

Шахрайство – це одна із серйозних проблем для будь-якої країни та людини. У Monobank розповіли про ситуацію зі своєї сторони, а також – про боротьбу з цією проблемою. 

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Гороховський про шахрайство з картками Monobank

Перш за все стало відомо, що шахрайські махінації, які зафіксував кредитор, можна оцінити у понад 111 мільйонів гривень. Найбільше злочинних дій припадає на такі категорії операцій з банківськими картками: 

  • Соціальна інженерія;
  • Несанкціонований доступ до інформації або систем зберігання інформації без використання технічних засобів;
  • Для прикладу, суди можна віднести отримання даних про персональний доступ до картки, які можуть отримати під тиском, шляхом обманом, або будь-яким іншим приводом;
  • Фальшиві збори коштів чи волонтерські ініціативи; 
  • Виманювання даних; 
  • Втрата картки чи/ або девайсу.

Гороховський про шахрайство за картками Monobank / Фото з телеграму Олега Гороховського 

У дописі Олег Гороховський наголосив, що у Monobank зуміли досягти дуже високого рівня протидії. За його словами, їхні моделі зупиняють понад "80% цього безумства". Бізнесмен також підкреслив, якби цього не було, то цифри з махінаціями були б у 3 – 4 рази вищими.

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Автор: Віта Свірневська