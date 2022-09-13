Співзасновник Monobank анонсував важливе оновлення: якої опції більше не буде і чому

Український бізнесмен та співзасновник мобільного банкінгу Monobank зробив важливу заяву про мову. Через це клієнтам банку потрібно бути готовими до певних змін.

Бізнесмен заявив, що у додатку більше не буде російської мови. Це реалізують вже у рамках найближчої версії застосунку.

Актуально Хіти цієї осені: які активи варті уваги вже зараз

Мовні зміни у Monobank

Олег Гороховський закликав клієнтів, які обирають російську мову у додатку, поставитися до цього рішення з розумінням. Згідно з його даними, станом на 13 вересня 2022 року йдеться про 838 291 людину.

За перші 5 днів клієнти Monobank придбали понад 230 тисяч військових облігацій. Це принесло державі майжеБанк додав цю опцію до однойменного застосунку 29 квітня.

Проте ця цифра після 24 лютого впала на 30%. Тобі російській Monobank надавали перевагу 1,19 мільйона осіб. Він також додав, це рішення продиктоване тим, що сучасні кати та вбивці українського народу, які принесли горе, руйнування й прагнуть знищити Україну, мають один спільний знаменник – російську мову.

Monobank – український банк із чудовим застосунком, що тепер доступний лише українською. Це наша громадянська позиція, і ми нею пишаємося,

– підкреслив бізнесмен.

Відтак логічно, що ця мова тісно асоціюється з тими, хто вбиває, грабує, гвалтує, а також заявляє, що не ситуація неоднозначна. Гороховський підкреслив, що він виріс у Дніпрі й уже життя як думав, так і говорив саме російською мовою.

Тому після всього бізнесмен прагне змінити свої мовні звички – перестати думати російською мовою або хоча б навчитися гарно говорити державною. Він додав, що українська – це мова сміливих та вільних людей.