Краще ніж депозит: в Monobank запрацювала нова послуга

В Monobank запрацювала нова послуга. Тепер там доступне інвестування валюти. Окрім того, що це вкладення приносить прибуток, його можна у будь-який момент вивести.

Як саме працює нова функція Monobank?

Наразі тестування цієї функції розпочалося у тестовому форматі, повідомляє співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Олег Гороховський Український бізнесмен, співзасновник Monobank В мене в моно лежить валюта і я постійно шкодую, що вона ніяк не заробляє Здається, ми це вирішили! Тепер долари та євро будуть приносити прибуток, і при цьому їх можна буде вивести у будь-який момент.

Як пояснює Гороховський, схема роботи цього механізму виглядає так:

потрібно вкласти 1 100 доларів чи євро у валютну "Банку";

саме завдяки такій сумі ви зможете увімкнути функцію інвестування;

дохід буде різний: 3,7% при вкладеннях у доларах, 2,8% – в євро.

Під капотом, ми купимо на баланс цієї "Банки" держоблігації. А вивести назад можна будь-яку суму хоч наступної секунди після поповнення. Авжеж, так швидко ви нічого не заробите, але й нічого не втратите,

– каже Гороховський.

Гороховський також вказав, що після набору 5000 увімкнених інвестувань – почнеться подальший запис охочих. Тобто, буде створена своєрідна черга.

Зауважимо, що дещо подібний функціонал має Wise. Це спеціальний британський сервіс, який раніше діяв в Україні. Він почав згортати діяльність ще у серпні 2022 року. А уже в кінці 2024 року Wise обмежив можливість виплат на картки українських банків, повідомляв раніше сервіс.

Що ще важливо знати про нову функцію Monobank?