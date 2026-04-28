Продавати речі стане вигідніше: важливі новини від Monobank

Monoбазар "розширюється". Тепер там будуть доступні аукціони. Завдяки цьому ви можете продавати речі за принципом виставлення лотів.

Що таке аукціони на Monoбазарі?

Співзасновник Mono Олег Гороховський вказав, що процес продажу на аукціонах буде схожий до того, що ми бачили в фільмах, йдеться у повідомленні бізнесмена.

Читайте також Нові 10 гривень: НБУ уже готується їх випустити

Олег Гороховський Співзасновник Monobank Все як у кіно, але дистанційно – виставляєте товар і вказуєте мінімальну ціну, а інші користувачі роблять ставки. Через 3 дні найвища перемагає: ви відправляєте товар і отримуєте оплату.

Гороховський також уточнив, що він виставив власні лоти. Таким чином, за словами бізнесмена, українці побачать як працює новий механізм.

Важливо! Лоти Гороховського можна знайти за посиланням.

Продавати товари можна з різною метою. Зокрема, аби допомогти зборам.

Всі продажі на патронатну службу "Янголів"ми подвоюємо аж до 27 травня. Тож якщо хочете продати або купити щось рідкісне – заходьте на Базар,

– закликає Гороховський.

Зауважимо, запуск Monoбазару відбувся ще у грудні 2025 року. Це, фактично, зручний маркетплейс, де можна продавати різні речі. Однією з переваг саме цього сервісу є доступність функції – "оплата частинами", розповів Гороховський.

Які саме лоти продає Гороховський?