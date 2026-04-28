Продавати речі стане вигідніше: важливі новини від Monobank
- Monoбазар розширюється, додаючи функцію аукціонів для продажу речей за принципом лотів.
- Співзасновник Mono Олег Гороховський виставив власні лоти.
Monoбазар "розширюється". Тепер там будуть доступні аукціони. Завдяки цьому ви можете продавати речі за принципом виставлення лотів.
Що таке аукціони на Monoбазарі?
Співзасновник Mono Олег Гороховський вказав, що процес продажу на аукціонах буде схожий до того, що ми бачили в фільмах, йдеться у повідомленні бізнесмена.
Все як у кіно, але дистанційно – виставляєте товар і вказуєте мінімальну ціну, а інші користувачі роблять ставки. Через 3 дні найвища перемагає: ви відправляєте товар і отримуєте оплату.
Гороховський також уточнив, що він виставив власні лоти. Таким чином, за словами бізнесмена, українці побачать як працює новий механізм.
Важливо! Лоти Гороховського можна знайти за посиланням.
Продавати товари можна з різною метою. Зокрема, аби допомогти зборам.
Всі продажі на патронатну службу "Янголів"ми подвоюємо аж до 27 травня. Тож якщо хочете продати або купити щось рідкісне – заходьте на Базар,
– закликає Гороховський.
Зауважимо, запуск Monoбазару відбувся ще у грудні 2025 року. Це, фактично, зручний маркетплейс, де можна продавати різні речі. Однією з переваг саме цього сервісу є доступність функції – "оплата частинами", розповів Гороховський.
Які саме лоти продає Гороховський?
Перший лот Гороховського: жилет працівника mono. Наразі такий одяг носять лише працівники служби підтримки банку. Жилет двосторонній – з одного боку білий, з іншого – чорний. На кожному боці можна знайти QR, який надає право на ексклюзивний скін.
Другим лотом став фірмовий рюкзак. Ця модель, як вказав Гороховський, раритетна. У цей рюкзак легко влазить ноутбук.
Ще один лот – ексклюзивна залізна картка. Гороховський вказав, що він буде радий особисто вручити клієнту цей лот. Ця картка має номер 0001 та безкоштовне обслуговування протягом 2 років.