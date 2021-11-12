У Monobank готова картка у біткойнах, – Гороховський розповів, що необхідно для старту

Співзасновник українського інтернет-банку Monobank Олег Гороховський розповів про їхні проєкти пов'язані з криптовалютами. Якого рішення чекає Monobank та про плани компанії щодо торгівлі акціями – читайте далі.

Олег Гороховський розповідав про створення картки Monobank у біткойнах ще в середині літа цього року. На момент створення цього матеріалу вартість біткойна коливається на рівні 63 748 доларів за монету, ринкова капіталізація становить 1,2 трильйона доларів, інформує CoinDesk.

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Картка у біткойнах від Monobank

За його словами, картка у біткойнах уже готова, а команда Monobank уже протягом трьох місяців чекає на схвалення Національного банку України. Гороховський додав, що його неабияк засмучує той факт, що український центробанк так довго ухвалює рішення щодо цього проєкту.

Співзасновники Monobank потрапили до топ-100 найзаможніших українців у 2021 році. Йдеться про Олега Гороховського та Євгенію Кривенко (Яценко). Їхні статки оцінюють удоларів кожен.

Крім того, він додав, що організації, які видають українцям мікрокредити під 100 000% для НБУ нормально, тоді як щодо картки у цифровій валюті виникають побоювання. Підприємець наголосив, що уже увесь світ працює з криптовалютами, компанії від PayPal до Visa, а "Україна, як завжди, має особливий шлях".

У Monobank готова картка у біткойнах / Фото Getty Images

Торгівля активами

Олег Гороховський зазначив, що всім українським банкам не вдалося укласти договір з компанією Interactive Brokers, яка управляє найбільшою торговою платформою у США та надає можливість торгувати різними фінансовими інструментами (акціями, опціонами, ф'ючерсами, облігаціями тощо).

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Процедура укладенні договору та перевірка пакету документів тривала три місяці. За його даними брокерська фірма отримала аналогічні запити від:

Таскомбанку,

Укргазбанку,

А-Банку,

Приватбанку.

В інтернет-банку повідомили, що вони вже знайшли нового брокера, зазначивши, що клієнти отримають навіть кращий продукт у кінцевому результаті. У Monobank підмітила, що старт торгівлі акціями переноситься з осені 2021 року на перший квартал 2022 року, оскільки на налагодження співпраці з новим партнером необхідний час.