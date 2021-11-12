В Monobank готова карта в биткоинах, – Гороховский рассказал, что необходимо для старта

Соучредитель украинского интернет-банка Monobank Олег Гороховский рассказал об их проектах, связанных с криптовалютами. Какое решение ожидает Monobank и о планах компании по поводу торговли акциями – читайте дальше.

Олег Гороховский рассказывал о создании карты Monobank в биткоинах еще в середине лета этого года. На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне 63 748 долларов за монету, рыночная капитализация составляет 1,2 триллиона долларов, сообщает CoinDesk.

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Карта в биткоинах от Monobank

По его словам, карточка в биткоинах готова, а команда Monobank уже в течение трех месяцев ждет одобрения от Национального банка Украины. Гороховский добавил, что его очень огорчает тот факт, что украинский центробанк так долго принимает решение по этому проекту.

Соучредители Monoban k попали в топ-100 самых богатых украинцев в 2021 году. Речь идет об Олеге Гороховском и Евгении Кривенко (Яценко). Их капиталы оцениваются вдолларов.

Кроме того, он добавил, что организации, которые выдают украинцам микрокредиты под 100 000% для НБУ нормально, тогда как в отношении карты в цифровой валюте возникают опасения. Предприниматель подчеркнул, что уже весь мир работает с криптовалютами, компании от PayPal до Visa, а в "Украины, как всегда, есть особый путь".

В Monobank готова карта в биткоинах / Фото Getty Images

Торговля активами

Олег Гороховский отметил, что всем украинским банкам не удалось заключить договор с компанией Interactive Brokers, которая управляет крупнейшей торговой платформой в США и дает возможность торговать разными финансовыми инструментами (акциями, опционами, фьючерсами, облигации и т.п.).

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Процедура заключения контракта и проверка пакета документов длилась три месяца. По его данным, брокерская фирма получила аналогичные запросы от:

Таскомбанк,

Укргазбанка,

А-Банке,

ПриватБанка.

В интернет-банке сообщили, что они уже нашли нового брокера, отметив, что клиенты получат даже лучший продукт в конечном счете. В Monobank подметила, что старт торговли акциями переносится с осени 2021 года на первый квартал 2022 года, поскольку на налаживание сотрудничества с новым партнером необходимо время.