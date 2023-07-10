За схему Альфи покарали Mono, – Гороховський про закриття інвестиційного проєкту

Проєкт Monobank, пов'язаний з інвестиціями, припиняє своє існування. Усе через останній пакет санкцій РНБО проти 18 компаній, які загалом зареєстровані у Росії або в офшорних юрисдикціях.

Йдеться про проєкт Mono Invest, який запустили у грудні 2021 року. Mono став субброкером одного із найпопулярніших європейських онлайн-брокерів. Йдеться про Exante. Закриття Mono Invest стало вкрай неприємним сюрпризом для 70 тисяч українців.

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Закриття Mono Invest

Саме ця компанія потрапила у новий санкційний список від РНБО. Санкції будуть діяти протягом 10 років, а також передбачають блокування активів та обмеження щодо капіталу.

Одна з головних причин запровадження санкційних обмежень – торгівля на платформі Exante облігаціями Альфа Банку, який теж знаходиться під санкціями. За даними Forbes, у Раді національної безпеки та оборони вважають, що європейський брокер має зв'язки з одним із власників Альфа Груп. Йдеться про Петра Авена.

Крім того, компанія Exante була фігурантом розслідування Комісії з цінних паперів та бірж США. Американський регулятор звернув увагу на цього брокера через операції деяких його клієнтів. Ба більше, приблизно 40% клієнтів Exante – це громадяни Росії.

Реакція засновника Monobank

Нацбанк ухвалив нову постану про використання готівки в Україні. Йдеться про вимогу внесення номера мобільного телефону у певних випадках. Це нововведення почне діяти з 1 серпня 2023 року.

Цю ситуацію також прокоментував співзасновник Monobank Олег Гороховський. Він наголосив, що клієнти банку втратили інвестиційний продукт через обслуговування схеми Альфа Банку з цінними паперами. Водночас продукт підсанкційного банку продовжує працювати без жодних проблем.

У результаті за схему Альфи покарали Mono,

– підкреслив український бізнесмен у телеграм.

Загалом клієнти Mono Invest мали дві опції після запровадження санкцій РНБО: можна було або продати активи, отримавши гроші на карту, або зберігати свої акції до зняття обмежень.