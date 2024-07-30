В Австралії продадуть рідкісну монету з чистого золота, але це не головна її особливість

В Австралії на аукціоні планують продати унікальну монету, яка пов'язана з Олімпійськими іграми 2016 року. Прогнозують, що за монету заплатять шалену суму.

Унікальну австралійську монету виставлять на аукціон

Рідкісну монету планують виставити на продаж, яку Австралійський монетний двір присвятив олімпійській збірні країни у 2016 році. Ця монета виготовлена з чистого золота.

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Вага монети становить 1 кілограм. Зазначають, що фактична вартість монети становить близько 118 тисяч доларів. Загалом існує всього 5 таких монет. Аукціон проведуть 30 липня у Державній бібліотеці Нового Південного Уельсу у Сіднеї.

В Австралії на аукціон виставлять рідкісну монету / Фото Королівський Австралійський монетний двір

Захід спровокував шалений ажіотаж. Сотні учасників уже зареєструвалися, аби взяти участь в аукціону та поборотися за рідкісну монету. За словами очільника аукціонного дому Noble Numismatics, який є організатором торгів, якщо хтось прагне зібрати найкращу колекцію австралійських монет, то наявність цієї обов'язкова.