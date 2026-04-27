Монетний двір США використовує золото, що належить наркокартелю

Стало відомо, що Монетний двір США карбує інвестиційні монети з золота, яке проходить через мексиканські ломбарди. Щобільше, цей дорогоцінний метал видобувається на території, яку контролює наркокартель.

Як Монетний двір США пов'язаний з наркокартелями?

Вказані території контролюються саме наркокартелем Clan del Golfo, повідомляє New York Times.

Потрібно розуміти, що американським законодавством встановлено, яке золото може використовувати Монетний двір США для виготовлення інвестиційних монет. Наразі там такі вимоги:

має використовуватись виключно золото американського походження;

установа стверджує, що вона закуповує саме вітчизняний метал.

Водночас інформація з баз даних вказує на інше. Адже постачальники Монетного двору імпортували тонни золота з інших країн. Потім іноземний метал перемішували з американським.

Протягом десятиліть керівники Монетного двору використовували логічну гімнастику, щоб називати іноземне золото американським. Вони купували матеріали походженням з Демократичної Республіки Конго, у мексиканських ломбардах та через південноамериканських брокерів,

– йдеться у розслідуванні.

До того ж варто наголосити на цікавій деталі. Можна помітити, що у звіті федерального наглядового органу за 2024 рік вказано про відсутність перевірок походження золота у постачальників протягом останніх 20 років.

Цікаво! Журналіст-розслідувач встановив контакт із техаським посередником. Саме це джерело вказало на те, що 2 його найбільші клієнти це постачальники Монетного двору США.

Як США відреагували на ці звинувачення?

Монетний двір моментально відреагував на розслідування. Він звинуватив у всьому постачальників. Цікавою є подальша ланцюгова реакція:

постачальники звинуватили техаського посередника;

техаський посередник звинуватив мексиканського партнера.

Речниця Міністерства фінансів заявила, що департамент розслідує закупівлі золота Монетним двором і посилив стандарти постачання, щоб переконатися, що Сполучені Штати є "основним" джерелом золота, яке купує Монетний двір,

– повідомляється у розслідування.

Що відомо про Clan del Golfo?