Глобальний дефіцит срібла: які проблеми виникли у США

Світ переживає глобальну нестачу срібла. Навіть Монетний двір США був вимушений внести певні корективи у свою діяльність. Скільки коштує дорогоцінний метал та що відбувається на ринку – читайте далі.

Дисонанс попиту та пропозиції на ринку дорогоцінних металів вийшов на новий рівень. Дефіцит срібла спричинив низку проблем для Монетного двору США.

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Глобальна нестача срібла

Рекордний попит та шалене навантаження на офіційний сайт Монетного двору США спричинили "аномалії". У зв'язку з нестандартною ситуацією не всі клієнти змогли завершити свої транзакції. Монетний двір США тимчасово припинив приймати замовлення на придбання певних категорій срібних монет. Цей прийом мав стартувати у червні. На цю мить вартість срібла зупинилася на рівні 28 доларів за унцію.

Вартість срібла на біржі / Інфографіка Monex

GlobalData інформує, що у 2020 році виробництво срібла скоротилося наТаким чином, галузь знижує оберти четвертий рік поспіль. Ще однією проблемою є зменшення запасів руди. Попри все прогнозують, що у 2021 році виробництво срібла на світовому рівні виросте на

Наразі спред між фізичним сріблом, йдеться про монету "American Eagle", і котируваннями ф'ючерсів на метал опустився нижче 2,5 долара за унцію. Проте, на офіційному сайті найбільшого у світі інтернет-магазину дорогоцінних металів APMEX вартість цієї монети стартує від 38 доларів за штуку. Це на 10 доларів більше, ніж біржові ціни на дорогоцінний метал.