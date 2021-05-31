Глобальный дефицит серебра: какие проблемы возникли в США

Мир переживает глобальный недостаток серебра. Даже Монетный двор США был вынужден внести определенные коррективы в свою деятельность. Сколько стоит драгоценный металл и что происходит на рынке – читайте дальше.

Диссонанс спроса и предложения на рынке драгоценных металлов вышел на новый уровень. Дефицит серебра вызвало ряд проблем для Монетного двора США.

Интересно Удачный выбор: куда инвестировать средства во время экономического кризиса

Глобальная нехватка серебра

Рекордный спрос и безумная нагрузка на официальный сайт Монетного двора США вызвали "аномалии". В связи с нестандартной ситуацией не все клиенты смогли завершить свои транзакции. Монетный двор США временно прекратил принимать заказы на приобретение определенных категорий серебряных монет. Этот прием должен был стартовать в июне. На данный момент стоимость серебра остановилась на уровне 28 долларов за унцию.

Стоимость серебра на бирже / Инфографика Monex

GlobalData информирует, что в 2020 году производство серебра сократилось наТаким образом, отрасль снижает обороты четвертый год подряд. Еще одной проблемой является уменьшение запасов руды. Несмотря на все прогнозируют, что в 2021 году производство серебра на мировом уровне вырастет на

Сейчас спрэд между физическим серебром, речь идет о монету "American Eagle", и котировками фьючерсов на металл опустился ниже 2,5 доллара за унцию. Однако, на официальном сайте крупнейшего в мире интернет-магазина драгоценных металлов APMEX стоимость этой монеты стартует от 38 долларов за штуку. Это на 10 долларов больше, чем биржевые цены на драгоценный металл.