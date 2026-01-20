Доля 50 копійок в Україні: чи вилучать монети з обігу у 2026 році

Наразі в обігу України перебуває щонайменше півтора мільярда монет номіналом 50 копійок. Ці гроші перебуватимуть в обігу і братимуть участь у ціноутворенні певний період.

Що буде з 50 копійками у 2026 році?

Річ у тім, що роздрібна монета бере участь у розрахунках, пише 24 Канал з посиланням на слова очільника Національного банку Андрія Пишного.

Андрій Пишний Глава Національного банку України Те, що в обігу перебуває щонайменше півтора мільярда монет номіналом 50 копійок і ми маємо запити від роздрібних мереж на їх докарбування, свідчить: процес грошового обігу потребує, щоб роздрібна монета залишалася в обігу певний час. І скільки б це не тривало, в обігу має бути питома українська монета як одна сота частина гривні.

Пишний розповів, що від роздрібного бізнесу можна почути про потребу в монеті номіналом 50, "на жаль, ще копійок". Але очільник Нацбанку сподівається, що найближчим часом це вже буде 50 шагів.

Вона зберігатиметься в обігу ще декілька років. Для того щоб підтримувати відповідну якість і кількість монет в обігу, Національний банк має докарбовувати від 20 до 30 млн монет щороку,

– пояснив Андрій Пишний.

Але є важливий момент: Національний банк України не вилучатиме з обігу монету номіналом 50 копійок. І навіть тоді, коли докарбує монету номіналом 50 шагів.

Зверніть увагу! Вони будуть в обігу паралельно й матимуть однакові технічні характеристики, такі самі діаметр і вагу.

Які копійки таки вилучають з обігу?

Нагадаємо, що 10 копійок вилучать з обігу. Про це повідомили у Нацбанку.

Поступове вилучення з готівкового обігу монет таким номіналом відбувається із 1 жовтня 2025 року.

Але ці розмінні монети станом на зараз залишаються платіжним засобом. Підприємства, різні сфери послуг та банки й надалі прийматимуть 10 копійок для розрахунків та платіжних операцій.

Що ж тоді змінюється?

Банки не видаватимуть із кас такі монети.

Крім того, НБУ не карбуватиме монети. номіналом 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу.

Важливо! Українцям не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати.

Які гривні вилучають з обігу?