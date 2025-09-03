Які копійки можна продати НБУ дорожче
- НБУ не вважає рідкісні монети цінними, усі вони мають однакову номінальну вартість, незалежно від особливостей, які цікавлять колекціонерів.
- Цінність для нумізматів мають монети з особливими шрифтами, рельєфами та відтінками металу.
Багато колекціонерів "полюють" на особливі копійки. Ці монети можуть коштувати у сотні разів більше ніж їх номінал. Проте, це правило діє лише, якщо реалізовувати такі копійки серед поціновувачів.
За скільки НБУ може купити рідкісні монети?
У коментарі 24 Каналу НБУ зазначив, що для регулятора номінальна вартість усіх монет однакова. Тобто усі "особливості" копійок жодного значення не мають.
Згідно з нормативними документами НБУ, усі монети мають номінальну вартість, тобто і ті, що вважаються колекціонерами рідкісними і поширеними – мають однакову вартість. Для нас не існує "рідкісних" зразків – чи то карбування різними штемпелями, чи варіації герба. Це більше сфера інтересів колекціонерів,
— зазначають спеціалісти у Музеї грошей НБУ.
Зверніть увагу! Фахівці НБУ додають, що певні відмінності можуть виникати, адже інструменти для виготовлення грошей зношуються та замінюються.
Також НБУ виключає масове потрапляння в обіг відверто бракованих монет. Це доволі рідкісний випадок. Річ у тім, що Банкнотно-монетний двір Нацбанку здійснює суворий контроль над усіма грошима, що входять в обіг.
Які монети цінні для нумізматів?
Нумізмати вважають цінними монети, які мають особливості у шрифті, рельєфі, відтінках металу. Навіть якесь незначне відхилення від загального дизайну, може зробити звичайну копійку надцінною серед колекціонерів. Аби дізнатися актуальну вартість монети, необхідно ознайомитись з каталогами на спеціалізованих сервісах.
Які є цікаві копійки в Україні?
- НБУ протягом всього часу незалежності виготовляв рідкісні українські грошові одиниці. Наприклад, у 1996 році було викарбувано монету, присвячену Тарасу Шевченку. Вона виготовлена з чистого золота 900 проби. Зараз ціна цієї монети – більш як 80 тисяч гривень.
- До "Євро-2012" було випущено спеціальну монету. Зараз її вартість орієнтовно 50 тисяч доларів. Не дивно, що ціна на монету така висока, адже це рідкісний екземпляр, виготовлений з 0,5 кілограма золота.
- Деякі старі українські копійки можна продати зараз за 20 тисяч гривень і більше. Йдеться про реалізацію таких монет серед колекціонерів. Варто лише роздивитись старі 25 копійок 1992 року на предмет певних особливостей, щоб знайти справжній "скарб".