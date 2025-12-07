Ці копійки виводять з обігу у грудні: НБУ ухвалив важливе рішення

Ще з 1 жовтня НБУ розпочав виведення 10 копійок з обігу. Наразі ця банкнота є чинним платіжним засобом. Тобто, її непотрібно обмінювати і можна вільно використовувати для розрахунків.

Чому 10 копійок вирішили вивести з обігу?

Регулятор пояснив своє рішення наміром скоротити витрати держави та інших учасників готівкового обігу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Від образу Бетховена до мотивів річок та птахів: якими будуть нові євро у 2026 році

До того ж попит на 10 копійок зараз відчутно менший. Про це свідчить статистика

Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,

– повідомив регулятор.

Статистика показує, що в обігу сьогодні перебуває приблизно 5,5 мільярдів штук розмінних монет:

1,4 мільярда з них – номіналом 50 копійок;

а 4,1 мільярда – 10 копійок.

Важливо знати! Вилучення 10 копійок відбуватиметься поступово. Зараз ця процедура здійснюватиметься лише тоді, коли ці монети потраплятимуть у банк. Наприклад, після того, як в магазині відбуватиметься інкасація.

Чи зміняться розрахунки, якщо вилучать 10 копійок?

Нацбанк встановив правила заокруглення. Завдяки їх використанню, можна легко проводити розрахунки без 10 копійок.

Зауважимо, що ці правила застосовувались раніше. Йдеться про час, коли вилучали 1, 2, 5 та 25 копійок.



Які правила заокруглення суми у чеку діють зараз / Інфографіка Національного банку України

Які гроші виводять з обігу 2025?