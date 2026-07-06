НБУ випустив нову монету номіналом у 5 гривень: хто на ній зображений

В Україні з'явилася нова пам'ятна монета номіналом у 5 гривень. Її присвятили народним казкам, а головним героєм став Кирило Кожум'яка – узагальнений образ людини, яка завдяки праці, мужності та силі духу долає зло й стає на захист інших у найскладніші часи.

Що відомо про нову монету

Детальніше про дизайн розповіли в Нацбанку. Тираж складатиме до 75 тисяч екземплярів у сувенірному паковані.

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Пам'ятну монету виготовили нейзильберу – схожого на срібло сплаву білого кольору. Придбати її можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції регулятора та в банках-дистриб'юторах.

На аверсі – розділені мотузками три сюжетні композиції, що відтворюють ключові епізоди історії: ремесло Кирила Кожум'яки, звернення дітей по допомогу, поневолення князівни.

– розділені мотузками три сюжетні композиції, що відтворюють ключові епізоди історії: ремесло Кирила Кожум'яки, звернення дітей по допомогу, поневолення князівни. На реверсі – сцена двобою героя зі змієм, яка символізує протистояння людської сили й справедливості руйнівному злу.



Який вигляд матиме нова монета 5 гривень / Фото НБУ

У Нацбанку зазначили, що народні казки, які передаються з покоління в покоління, формують культурну пам'ять і життєві цінності українців. Саме тому в час, коли особливо важливо зберігати віру в перемогу добра над злом, регулятор вирішив присвятити нову пам'ятну монету Кирилу Кожум'яці.

Скульпторами стали Володимир Дем'яненко та Володимир Атаманчук, а художницею – Аліса Іванова.

Нагадаємо, раніше в готівковий обіг України ввели модифіковані банкноти 100 гривень. На зворотному боці купюри розмістили патріотичне гасло, що раніше також з'явилося на інших номіналах.